Отвергнутый Западом Лукашенко пожаловался Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск в свой внешней политике постепенно переориентируется на страны Запада. По словам белорусского лидера, страна находится в центре Европы и "вынуждена проводить многовекторную политику".

"Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то", – сказал Лукашенко. По его словам, в Минске прекрасно понимают, что никому там не нужны. "А как меня "любят" на Западе, с тех времен ничего не изменилось", – добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что многовекторность во внешней политике Белоруссии обусловлена стремлением "сохранить безопасность, независимость и стабильность". В то же время он отметил, что Минск не может ссориться ни с Западом, ни с Россией, ни с Украиной. "Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Белоруссии для россиян сегодня нет", – добавил белорусский лидер.

Коснулся Лукашенко и ситуации с русским языком. Последнее время многие общественники как в самой Белоруссии, так и за ее пределами обвиняли власти страны в нападках на русский язык и стремлении как можно дальше выдавить его из всех сфер жизни. Лукашенко же заявил, что ситуация с языком совершенно нормальная. "То, что белорусский язык не забываем – так и должно быть", – сказал он, при этом добавив, что от русского языка в Минске "не откажутся никогда".

Стоит отметить, что неопределенная политика белорусского руководства уже давно вызывает раздражение в Москве. Лукашенко периодически выступает с дружескими речами в адрес России, а потом делает заявления, которые братскими назвать точно нельзя. Так, в середине прошлого месяца он заявил, что является "сторонником Евросоюза". При этом столь показная "многовекторность" белорусского лидера шла рука об руку с крайне неоднозначной энергетической политикой Минска и конфликтами на этой почве с Москвой.





Копившиеся между двумя странами разногласия вышли на поверхность в конце прошлого года на фоне газового спора. Причиной стало необоснованное требование Лукашенко снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.

Тем не менее в середине апреля стороны достигли соглашения и решили большую часть накопившихся вопросов. Так, по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В свою очередь, белорусская сторона получила скидку на голубое топливо. По некоторым сведениям, размер дисконта составил не менее 20%, при том что цена на российский газ для Минска – 130 долларов за тысячу кубометров. Помимо прочего, стороны договорились к началу следующего года сформулировать принципы единого рынка голубого топлива.

Большинство экспертов положительно оценили достигнутые между двумя странами договоренности. Так, глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил, энергетическая сделка с Минском является хорошим инструментом для развития интеграционных процессов между двумя странами. "Нам важно и удержать Белоруссию в орбите своего влияния, и сохранить ее как надежного транзитера российских энергоресурсов на Запад", – сказал эксперт.

Сам Лукашенко прокомментировал договоренности в типичной для него манере. Он заявил, что соглашения с Россией – это "компромисс, а не игра в одни ворота". По его словам, Минск "не стоял на коленях" и не просил Москву заключить это соглашение. "Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях", – подчеркнул он.

