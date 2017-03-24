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Политика

Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу.
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"Вот они обижаются – услышали мое заявление в Могилеве – Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев", – заявил белорусский лидер. При этом он отметил, что тех людей, которые выходят на акции протеста против его политики, просто пытаются использовать.

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Ранее Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами могилевских предприятий раскритиковал представителей белорусской оппозиции, назвав их "пятой колонной". Это произошло после того, как Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 26 человек, якобы причастных к участию в массовых протестах в стране. У задержанных изъято оружие. При этом в Минске не исключают, что оно могло быть использовано на антиправительственных акциях. Кроме того, в КГБ заявили, что провокаторы ждали прибытия боевиков с Украины.


Стоит отметить, что, несмотря на сегодняшние обвинения в адрес западных стран, Лукашенко чуть больше недели назад назвал себя сторонником Евросоюза. По его мнению, невзирая на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза", – отметил он.


Комментируя такое заявление белорусского лидера, эксперты отметили, что Лукашенко окончательно "раскрыл свое истинное лицо" в отношении интеграции Москвы и Минска. "Проводя курс на удержание своей власти, Лукашенко все больше и больше скатывается на позицию русофобии. Ему приходится останавливать объективные процессы по интеграции двух народов, он вынужден с ними бороться", – сказал эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в комментарии для издания EADaily.

Автор: Иван Поляков24 марта 2017, 17:11

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