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Политика

Лукашенко назвал Путина родным братом

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о своих взаимоотношениях с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, двум лидерам не нужны посредники для решения возникающих проблем.
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"Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь – у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся", – заявил Лукашенко во вторник, 28 марта, в ходе беседы с послом Армении в Белоруссии Арменом Хачатряном. По его словам, если между двумя лидерами существуют какие-то проблемы, то они непременно будут решены без каких-либо посредников.

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При этом Лукашенко отметил, что они с российским президентом "родные браться, которым нечего делить". "Я ему (президенту России Владимиру Путину. – Прим. ред.) как-то публично сказал, может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – добавил глава белорусского государства. В то же время он отметил, что "ненавидит посредников". "Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее", – резюмировал Лукашенко.

Впрочем, как это обычно бывает, лестные речи Лукашенко в адрес России соседствуют с его же весьма критическими по отношению к Москве высказываниями. Так, еще в середине марта Лукашенко на встрече с работниками предприятий в Могилеве заявил, что Белоруссии необходимо обеспечить собственную энергетическую независимость. "Чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа", – сказал президент Белоруссии, явно намекая на продолжающийся с конца прошлого года энергетический конфликт с Москвой, вызванный огромной задолженностью Минска за поставляемое из России голубое топливо.


Тогда же на встрече с главой Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом Лукашенко заявил о том, что является сторонником Евросоюза. Как заметил белорусский лидер, несмотря на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза", – сказал президент Белоруссии.

Между тем на днях немецкое издание Neues Deutschland заявило, что тяжелая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого, уверена газета, Минску вновь придется вспомнить о Москве как о главном союзнике Белоруссии.

Политологи же выразили уверенность, что Москва и Минск готовы преодолеть трудности во взаимоотношениях. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа. С одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права, с другой – Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

Автор: Иван Поляков28 марта 2017, 16:11
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