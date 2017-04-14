Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре

Урегулирование энергетического спора между Белоруссией и Россией несет большую выгоду для последней. Об этом заявил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Главным итогом консультаций между двумя сторонами Александр Пасечник считает признание Минском газового долга перед Москвой. "Благодаря этому возобновлены нефтяные поставки в Белоруссию. Белорусы теперь не будут возвращать на российский рынок один миллион тонн нефтепродуктов, полученных из российской нефти. Это значит, что на российском рынке появляется свободная ниша, которую смогут занять отечественные нефтепереработчики", – заявил эксперт, участвовавший в переговорах.

При этом он отметил, что в определенной степени Россия субсидирует белорусскую экономику. "Но если мы и даем белорусам кредит, то ведь не бессрочный – Минску его придется выплачивать. Это так называемые инвестиции под роспись, а не какой-то лобовой проигрыш", – цитирует аналитика издание "Свободная пресса".

Кроме того, энергетическая сделка с Минском является хорошим инструментом для развития интеграционных процессов между двумя странами. "Нам важно и удержать Белоруссию в орбите своего влияния, и сохранить ее как надежного транзитера российских энергоресурсов на Запад", – резюмировал Пасечник.





Россия и Белоруссия подписали пакет документов по урегулированию в нефтегазовой сфере 13 апреля. По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.

По некоторым сведениям, размер дисконта составил не менее 20%, притом что цена на российский газ для Минска составляет 130 долларов за тысячу кубометров. Помимо прочего, стороны договорились к началу следующего года сформулировать принципы единого рынка голубого топлива.

Напомним, что кризис в отношениях между двумя странами начался в конце 2016 года. Причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.