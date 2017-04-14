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Политика

Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Урегулирование энергетического спора между Белоруссией и Россией несет большую выгоду для последней. Об этом заявил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
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Главным итогом консультаций между двумя сторонами Александр Пасечник считает признание Минском газового долга перед Москвой. "Благодаря этому возобновлены нефтяные поставки в Белоруссию. Белорусы теперь не будут возвращать на российский рынок один миллион тонн нефтепродуктов, полученных из российской нефти. Это значит, что на российском рынке появляется свободная ниша, которую смогут занять отечественные нефтепереработчики", – заявил эксперт, участвовавший в переговорах.

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При этом он отметил, что в определенной степени Россия субсидирует белорусскую экономику. "Но если мы и даем белорусам кредит, то ведь не бессрочный – Минску его придется выплачивать. Это так называемые инвестиции под роспись, а не какой-то лобовой проигрыш", – цитирует аналитика издание "Свободная пресса".

Кроме того, энергетическая сделка с Минском является хорошим инструментом для развития интеграционных процессов между двумя странами. "Нам важно и удержать Белоруссию в орбите своего влияния, и сохранить ее как надежного транзитера российских энергоресурсов на Запад", – резюмировал Пасечник.


Россия и Белоруссия подписали пакет документов по урегулированию в нефтегазовой сфере 13 апреля. По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Минск погасил долг за поставки российского газа в размере 726 миллионов долларов. В то же время белорусская сторона получила скидку на голубое топливо.

По некоторым сведениям, размер дисконта составил не менее 20%, притом что цена на российский газ для Минска составляет 130 долларов за тысячу кубометров. Помимо прочего, стороны договорились к началу следующего года сформулировать принципы единого рынка голубого топлива.

Напомним, что кризис в отношениях между двумя странами начался в конце 2016 года. Причиной стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами.  

Автор: Иван Поляков14 апреля 2017, 13:54

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