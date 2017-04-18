Лукашенко – Тимошенко: Понравилась моя колбаска?

Белорусские колбаски едва не стали причиной разрыва отношений между Киевом и Минском. Причина скандала – подарочный набор, который Лукашенко отправил Тимошенко, а ее охрана бессовестно присвоила.

Юлия Тимошенко не смогла ответить на вопрос Александра Лукашенко, понравилась ли ей его колбаска. Президент Белоруссии имел в виду праздничный продуктовый набор, посланный лидеру украинской партии "Батькивщина". Двусмысленность в разговоре политиков так и не удалось устранить, и отношения между ними в итоге испортились.

"Трагическую" историю рассказал на своей странице в Facebook 18 апреля депутат Верховной Рады Вадим Денисенко: "Далекий 2007 или 2008 год. Перед Пасхой Александр Лукашенко отправил корзину с колбасками тогдашнему премьеру Украины Юлии Тимошенко. Корзина к Юлии Владимировне не попала – ее забрали охранники и по каким-то причинам просто ей не сообщили, а колбаски съели". Последовавший через какое-то время разговор белорусского президента и украинского премьера получился весьма странным, отметил нардеп.

"Батька спросил: "Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?" Тимошенко не поняла вопрос, а Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала", – написал Денисенко. По его словам, отношения Тимошенко с Лукашенко после того случая испортились. "Вот так делается большая геополитика", – заключил парламентарий.