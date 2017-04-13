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Политика

Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Политик сравнила главу кабмина с упаковочной пленкой с пузырьками.
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"Всеми своими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, пленку с пупырышками, в которую очень любят играться дети, они лопаются громко. Вот это напоминает мне образ Гройсмана", – сказала Тимошенко в эфире телеканала ZIK. При этом она отметила, что сегодня на Украине нет самостоятельного премьера, и назвала Гройсмана тенью президента Петра Порошенко.

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Помимо этого, депутат обвинила председателя кабмина в повышении цен на электроэнергию для граждан страны. По ее словам политика, "с людей сдирают шкуры", выставляя огромные счета за свет, которые они не в состоянии оплатить.

Впрочем, Гройсман явно не намерен отсиживаться в обороне и терпеть выпады в свой адрес. Несколько дней назад он предложил в случае проигрыша России в Стокгольмском арбитраже по газовому спору передать Москве Тимошенко в счет возмещения убытков. "Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай бог, будет другое решение суда – это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко", – сказал премьер.


Он считает, что вместо денег следует передать России саму Тимошенко. "Пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", – добавил политик.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал о возможном свержении президента Петра Порошенко в конце апреля или начале мая текущего года. Он отметил, что в стране уже состоялась репетиция государственного переворота.

По его словам, в стране существуют три независимые политические группировки, которые ведут борьбу как между собой, так и против главы государства. Лидер одной из них – Тимошенко. Также основными врагами Порошенко он назвал "объединенных радикалов" и "клан" под руководством главы украинского МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Автор: Иван Поляков13 апреля 2017, 11:42

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