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Политика

Киев хочет расплатиться с Москвой за газ "натурой"

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с неожиданным заявлением. Он предложил в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по газовому спору с Россией передать Москве в счет возмещения убытков лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
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Гройсман отметил, что считает позицию Киева в Стокгольмском суде достаточно сильной. Тем не менее, по словам украинского премьера, он не может прогнозировать возможный вердикт.

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"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай бог, будет другое решение суда – это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко", – сказал Гройсман. По его словам, вместо денег придется передать России саму Тимошенко. "Пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", – добавил политик.

Затронул Гройсман и тему продолжающейся со стороны националистов торгово-экономической блокады Донбасса. В типичной для нынешней киевской власти манере украинский премьер обвинил в происходящем Россию, назвав ситуацию на востоке страны "качественной спецоперацией врага на нашей территории". "Блокада, которая была сделана по отношению к запрету доступа Украины к собственным недрам, была сделана в интересах РФ. На какую экономику работают предприятия, которые платили налоги Украине? Они работают на Россию. А кто забрал украинские недра? Россияне. И забрали это в актив своего государства", – сказал он.


Впрочем, премьер-министр Украины почему-то не упомянул, что 16 марта президент Петр Порошенко своей подписью официально утвердил решение Совета безопасности и обороны (СНБО) о блокаде самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Получается, что, по мнению Гройсмана, Порошенко является агентом России, действующим в ее интересах.

Напомним, "Газпром" судится с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года из-за контрактов на поставку голубого топлива Украине от 2009 года. Сумма, требуемая российской компанией, составляет несколько десятков миллиардов долларов. Как утверждают в "Газпроме", основная часть претензий приходится на поставки газа по контрактному правилу "бери или плати".


В свою очередь "Нафтогаз" требует от российского газового концерна возмещения переплат за непересмотренные цены на голубое топливо и отмены запрета на его перепродажу. Сумма претензий украинской компании составляет около 30 миллиардов долларов. При этом ее глава Юрий Витренко заявил, что в случае проигрыша "Нафтогаз" станет банкротом и будет вынужден приступить к распродаже своих активов. 

Ожидается, что вердикт Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа на Украину будет вынесен 30 апреля. Что касается решения по делу о транзите газа, то его оглашение должно состояться 30 июня.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2017, 14:23

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