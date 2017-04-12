Правки в закон "О полиции" тщательно проработают

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев из фракции "Единая Россия" отозвали внесенные ими ранее на рассмотрение нижней палаты парламента правки в закон "О полиции". Основанием для этого явилась несогласованность инициативы с фракцией. В современной думской практике это стало первым случаем отзыва законопроекта по такой причине.

"Законопроект отозван авторами", – сказал Пискарев. По его словам, нормативно-правовой акт направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию "Единая Россия".

Политологи прокомментировали инициативу по внесению поправок в закон "О полиции". Так, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что за прошедшие с момента начала работы Госдумы седьмого созыва полгода в ней сложился эффективный механизм предварительной экспертизы законопроектов. "Особенно это касается резонансных нормативно-правовых актов, общественно значимых. В этом деле играют серьезную роль экспертные советы при думских комитетах, фракционные советы и ряд других органов, кроме того, среди депутатов много специалистов в конкретных областях. В том числе в сфере безопасности и прав человека", – отметил эксперт в комментарии для Dni.Ru.

По его словам, поправки в закон "О полиции" необходимы, в особенно учитывая нынешний уровень террористической угрозы. "Но очень важно выявить каждую букву в предлагаемом законопроекте. И именно для таких целей и существует хорошо зарекомендовавший себя в Госдуме седьмого созыва механизм предварительной экспертизы законодательной инициативы. И сегодня мы как раз и увидели его работу", – отметил эксперт.

"Это яркий показатель повышения коэффициента полезного действия нижней палаты парламента. Когда еще на "нулевом уровне" до слушаний можно сделать качественный законопроект. А процесс ради процесса – такое в Госдуме теперь неприемлемо", – резюмировал политолог.







В свою очередь, политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что вопрос в данном случае даже не в самих правках, а в том, что процедуры законотворчества нужно выполнять. "Необходимо было провести законопроект через фракцию и экспертный совет. Таким образом были бы сняты многие вопросы. И поскольку сам нормативно-правовой акт довольно значимый, то партия заранее бы озаботилась тем, чтобы провести разъяснительную политику. В нашем же случае фракция "ЕР" была просто поставлена перед фактом о том, что ее члены внесли на рассмотрение законопроект о правках", – сказал эксперт.

Кроме того, отметил он, к обсуждению законопроекта не были привлечены представители экспертного сообщества. "Сам нормативно-правовой акт может быть сколько угодно позитивен, но люди нарушили процедуры при внесении законопроекта, а эти процедуры вовсе не являются формальностями, но механизмами обеспечения нормальной законодательной деятельности в процессе принятия Госдумой качественных и взвешенных решений", – подчеркнул аналитик.



О важности соблюдения регламента заявил и руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. "Внесли (Пискарев и Валеев. – Прим.Ред.) без обсуждения на фракции. Секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов подчеркнул, что авторам по этому поводу уже сделано замечание. Процедуру надо соблюдать. Не лезьте в пекло поперек батьки. Времена индивидуализма закончены. Только коллективная работа!" – добавил аналитик.

Комментируя сами поправки, эксперт подчеркнул, что если и наделять сотрудников полиции правом применения оружия в толпе, то государство, в свою очередь, должно гарантировать презумпцию доверия и поддержку полицейскому при выполнении им своих служебных обязанностей.

Ранее вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что фракция не поддерживает внесенные Пискаревым и Валеевым поправки. "Данный вопрос не обсуждался ни на фракции, ни на экспертной группе, и, как правило, такие инициативы, которые не обсуждались у нас, не имеют перспективы прохождения", – сказал единоросс. Неверов отметил, что инициатива затрагивает большое количество людей, поэтому она "должна обсуждаться перед внесением на фракции".





Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента во вторник, 11 апреля. Инициатива вызвала большой резонанс среди депутатов. Прежде всего, речь идет о положениях нормативно-правового акта, которые расширяют право сотрудников полиции применять огнестрельное оружие в толпе. Кроме того, планируется разрешить стражам порядка вскрывать автомашины граждан для спасения их жизни или для задержания заблокировавшегося преступника или пьяного водителя.

Поправка в закон о полиции гласит, что сотрудник правоохранительных органов может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения нападения группы злоумышленников на критические важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти. При этом сотрудник полиции должен принять меры для того, чтобы непричастные к противоправным акциям люди не получили повреждений.

