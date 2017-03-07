Трамп решил показать Путину зубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе.

Во время предвыборной кампании и в период передачи власти Дональд Трамп высказывался о России в примирительном ключе, критикуя НАТО и другие альянсы. Совсем недавно победа миллиардера на выборах в США вызывала тревогу у европейцев и положительные эмоции в России, но этот настрой начал меняться.

Причиной стало окружение главы Америки. "После вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля", – передает ТАСС.

Впрочем, и Трамп стал чаще поддерживать альянс, в частности проявил лояльное отношение к политике НАТО во время обращения к конгрессу на прошлой неделе. Неожиданный переход Америки к жесткому курсу в отношении России был встречен в Европе "аплодисментами".

Дипломаты обрадовались "большому прогрессу в выработке единой позиции". По словам одного из них, никто не верил, что Вашингтон заключит с Москвой "некую крупную сделку".

Как писали Dni.Ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию США. По его мнению, истерия искусственно раздувается в американских СМИ и вредит налаживанию отношений двух стран.

Межтем большинство россиян считают, что Дональд Трамп не выполнит свои предвыборные обещания, касающиеся признания Крыма и снятия санкций. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 21% респондентов считают, что Трамп не сдержит свои обещания из-за обвинений в связях с Россией. Еще 9% считают, что он найдет другие причины. Большинство граждан – 61% – думают, что американский лидер и не собирался выполнять предвыборные обещания, касающиеся признания Крыма и снятия санкций. Только 3% россиян рассчитывают, что новый президент США сдержит слово. 6% граждан не следят за темой. В опросе приняли участие более 12,5 тысяч человек.