Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию

Государственный департамент США потребовал от Москвы соблюдать перемирие на юго-востоке Украины. Понимая, что обращаются не по адресу, дипломаты, таким образом, пытаются сыграть на руку президенту Дональду Трампу.

Московский корреспондент CNN Мэтью Чанс услышал в этой риторике Госдепа желание американских дипломатов завоевать доверие Трампа и его окружения, тем более, что Россия уже стала для президента проблемной темой. Репортер уверен, что в Госдепе настроены к Москве не так дружелюбно, как в администрации президента.

Получается, что Госдеп противоречивыми сигналами пытается наставить Трампа на путь истинный и не позволить ему подружиться с Россией. С таким утверждением можно поспорить, проанализировав те немногочисленные заявления Дональда Трампа, которые он сделал, будучи уже в должности президента.

Первый месяц президентства Дональда Трампа показал, что ждать быстрого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит. Пока новый хозяин Белого дома играет по старым правилам: за время нахождения во власти Трамп не только не вернулся к своим обещаниям, которые он щедро раздавал во время предвыборной кампании, но и сделал несколько неприятных для России заявлений.

Пробным камнем стало заявление не самого Трампа, а его пресс-секретаря, который впервые изложил официальную позицию руководства США относительно Крыма. Президент устами своего помощника дал ясно понять, что ожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"

Напомним, что летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп занимал прямо противоположную позицию. В одном из телеинтервью он заявил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций с Москвы.

Наблюдатели связывают ответ на вопрос "С кем Вы, мистер Трамп?" с первой встречей американского и российского президентов. Пока она не состоялась, говорить о серьезных изменениях в отношениях России и США, очевидно, не стоит.