Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа

Несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко рвется встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, обсуждать двум лидерам, по сути, нечего. Такое мнение высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Простите, а что Трампу обсуждать с Порошенко?" – задается вопросом эксперт. По его словам, Порошенко очень хочет встретиться с Трампом до того, как состоится встреча президентов США и России. "Для них это вопрос принципа – опередить Путина, чтобы потом радостно трубить на весь мир: мы были первые! Ну что ж, чем бы дитя ни тешилось", – подчеркнул политолог в комментарии изданию РИА ФАН.

Другое дело – переговоры с российским лидером, отмечает Родионов. "Россия и США, например, это две страны, от которых зависит ситуация на Ближнем Востоке, будущее Европы и много чего еще. А что такое Украина? Какова ее роль в мире? Роль Моськи, которая нужна для того, чтобы лаять на Россию? Ну, безусловно, роль нужная для Запада, но не главная. Так что Моська подождет в коридоре, пока хозяин будет решать главные для него вопросы", – заявил эксперт.

По его словам, встреча Трампа с Путиным станет обсуждением реальных и "взрослых" вопросов по целому спектру двухсторонних отношений. "А встреча Трампа с Порошенко превратится в выслушивание очередных слезных жалоб обиженного. И, как видим, Трамп пока не очень стремится к этому. Ему дома хватает истеричек, чтобы он еще на украинских свое время тратил", – резюмировал Родионов.





Напомним, ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Порошенко с Трампом до сих пор не определена. При этом он с сожалением отметил, что запланированные еще на конец февраля двухсторонние консультации бы перенесены "по объективным причинам". "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – сказал он.

По словам Елисеева, Киев удовлетворен уровнем и интенсивностью контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что Петр Порошенко дважды общался по телефону с Дональдом Трампом и "имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене".

