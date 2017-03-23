Почему Трамп водит за нос Порошенко
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил, что переговоры президентов находятся в стадии серьезной подготовки. Климкин подчеркнул, что встреча не затягивается, а откладывается из-за весомых причин, сообщает Liga.net.
"По ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования", – отметил глава украинского МИДа. "Происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения, поэтому встречу надо хорошо подготовить", – добавил он.
По словам Климкина, к грядущим консультациям не следует относиться как к формальности. "Встреча – резюме подготовки. А за всем этим – результат серьезной работы", – пояснил чиновник.
Он напомнил, что Петр Порошенко дважды беседовал с Дональдом Трампом по телефону. "Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Второй был действительно глубоким по смыслу, Трамп был подготовлен", – сообщил министр. "Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор", – заверил Климкин.
Трамп не пожал руку Меркель, интересно, Порошенко теперь пожмёт ей руку или будет соответствовать Трампу?))— Кремлёвская (@rysi1166) 17 марта 2017 г.
Впрочем, от подобных заявлений веет лукавством. Украинские СМИ давно пишут, что Вашингтон намерен укрепить отношения с Киевом, но факты говорят об обратном. Никаких шагов в этом направлении сделано не было, а упомянутому главой МИДа телефонному разговору США почти не придали значения.
Когда очень хочешь, но не можешь) #Порошенко, #Трамп, #Украина, #Россия pic.twitter.com/JmfD0HNt79— Юрий Дяченко (@yuriy2dyachenko) 13 марта 2017 г.
Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что дипломаты делают все возможное для скорейшей встречи глав двух стран. При этом с Петром Порошенко американский лидер увидится раньше, чем с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул он.
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