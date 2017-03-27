Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа
"Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи", – цитирует Елисеева украинское издание "Сегодня". По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры лидеров двух стран прошли как можно скорее.
Елисеев сообщил, что консультации, которые были запланированы на конец февраля, перенесли по объективным причинам. "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – пояснил он.
Встреча глав государств откладывается и из-за отсутствия конкретной повестки. "В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей", – заверил представитель Администрации президента Украины.
По словам Елисеева, Киев удовлетворен уровнем и интенсивностью контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что Петр Порошенко дважды общался по телефону с Дональдом Трампом и "имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене".
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