Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа

Петр Порошенко, Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме.

Продолжение: Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа
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"Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи", – цитирует Елисеева украинское издание "Сегодня". По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры лидеров двух стран прошли как можно скорее.  

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Елисеев сообщил, что консультации, которые были запланированы на конец февраля, перенесли по объективным причинам. "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – пояснил он. 

Встреча глав государств откладывается и из-за отсутствия конкретной повестки. "В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей", – заверил представитель Администрации президента Украины.

По словам Елисеева, Киев удовлетворен уровнем и интенсивностью контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что Петр Порошенко дважды общался по телефону с Дональдом Трампом и "имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене". 

Автор: Светлана Сидорчук27 марта 2017, 11:16

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