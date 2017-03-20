Лукашенко похвастался перед НАТО российской армией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное неоднозначное заявление, так или иначе касающееся отношений Москвы и Минска. Он пригласил на предстоящие российско-белорусские военные учения "Запад-2017" представителей НАТО.

Лукашенко раскрыл замысел предстоящих осенью 2017 года маневров и заявил, что они должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Белорусский лидер отметил, что от Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать на учениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.

Глава государства также потребовал от своих военных предоставить ему оценку эффективности военного сотрудничества с российской стороной. Он пояснил, что если в этой сфере существуют какие-либо проблемы, они будут обозначены перед руководством России во время заседания Высшего государственного совета. Президент также поинтересовался задачами совместных учений, районами их проведения и составом войск.

"Вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах", – заявил Лукашенко. По его словам, сложности в отношениях Москвы и Минска не должны влиять на вопрос обороноспособности общих рубежей.

Такие противоречивые заявления наталкивают на мысль, что президент Белоруссии продолжает двойную игру, чтобы угодить и России, и Западу. Резко обострившиеся отношения с Москвой Лукашенко пытается нивелировать заигрыванием с НАТО. Иначе как еще объяснить его желание пригласить наблюдателей из Североатлантического альянса на сугубо внутренние маневры со своим ближайшим партнером.

Военные эксперты отмечают, что российско-белорусские учения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европе заявления об опасности агрессии со стороны России.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

В конце февраля 2017 года министр обороны Белоруссии Андрей Равков прокомментировал сообщения СМИ о передислокации большого числа российской военной техники в республику в рамках учений "Запад-2017", назвав их истерией экспертов. Он добавил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместные маневры не несут.