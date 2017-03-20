Лукашенко похвастался перед НАТО российской армией
Глава государства также потребовал от своих военных предоставить ему оценку эффективности военного сотрудничества с российской стороной. Он пояснил, что если в этой сфере существуют какие-либо проблемы, они будут обозначены перед руководством России во время заседания Высшего государственного совета. Президент также поинтересовался задачами совместных учений, районами их проведения и составом войск.
"Вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах", – заявил Лукашенко. По его словам, сложности в отношениях Москвы и Минска не должны влиять на вопрос обороноспособности общих рубежей.
Такие противоречивые заявления наталкивают на мысль, что президент Белоруссии продолжает двойную игру, чтобы угодить и России, и Западу. Резко обострившиеся отношения с Москвой Лукашенко пытается нивелировать заигрыванием с НАТО. Иначе как еще объяснить его желание пригласить наблюдателей из Североатлантического альянса на сугубо внутренние маневры со своим ближайшим партнером.
Военные эксперты отмечают, что российско-белорусские учения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европе заявления об опасности агрессии со стороны России.
Александр Лукашенко объявил себя сторонником Евросоюза.https://t.co/yP9O9tUE9q#Белоруссия, #Евросоюз, #Лукашенко, #Россия, #СНГ pic.twitter.com/gmLovVBQhq— Kenan Aliev (@konanvesti) 15 марта 2017 г.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.
В конце февраля 2017 года министр обороны Белоруссии Андрей Равков прокомментировал сообщения СМИ о передислокации большого числа российской военной техники в республику в рамках учений "Запад-2017", назвав их истерией экспертов. Он добавил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместные маневры не несут.
Освобожденный журналист занял позицию, противоречащую версии МИДа
Повышенная плотность костной ткани связана с физическими нагрузками
Популярная исполнительница откровенно рассказала о личной жизни
Совершив преступление, мужчина поджег квартиру с трупами