Лукашенко показал России свое истинное лицо

Недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он является сторонником Евросоюза, следует рассматривать в контексте его последних антироссийских действий, отмечают эксперты. По их мнению, позиция Минска свидетельствует о глубоком кризисе во взаимоотношениях между двумя странами.

Своими последними заявлениями о дружбе с Евросоюзом Лукашенко "раскрыл свое истинное лицо в отношении интеграции Москвы и Минска", заявил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. "Проводя курс на удержание своей власти, Лукашенко все больше и больше скатывается на позицию русофобии. Ему приходится останавливать объективные процессы по интеграции двух народов, он вынужден с ними бороться", – заявил аналитик в своем комментарии изданию EADaily.

Эксперт уверен, что Лукашенко окончательно выбрал антироссийский вектор развития белорусской внешней политики и рассчитывает на то, что в Брюсселе ему помогут противостоять как Москве, так и взаимному желанию российского и белорусского народов взять курс на как можно более тесное сближение. "Он (Лукашенко. – Прим. ред.) превратился из союзника фактически во врага. Так и надо к нему теперь относиться", – подчеркнул политолог.

С мнением Александрова согласен президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его словам, отношения между двумя странами находятся в самой нижней точке за все последние годы. "Торгово-экономические разногласия стали сопровождаться идеологическими конфликтами, а также осложнением личных отношений между руководством России и Белоруссии", – констатировал аналитик.





По его словам, заявление белорусского президента является совершенно логичным в контексте его последних недружественных выпадов в отношении России. При этом эксперт припомнил Лукашенко ряд других его крайне провокационных и даже русофобских заявлений. Так, в конце января этого года белорусский лидер назвал Украину "братской страной", подчеркнув при этом, что она "воюет за независимость".

Напомним, 15 марта Лукашенко заявил, что является сторонником Евросоюза. По его мнению, несмотря на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза", – отметил он.





Заявление прозвучало на фоне набирающего обороты кризиса во взаимоотношениях двух стран, который начался еще в конце прошлого года. Тогда, несмотря на накопившуюся крупную задолженность за российский газ, Минск попросил у Москвы скидку на голубое топливо, но в вежливой форме получил отказ.

В ответ Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". На что премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что тариф на голубое топливо для Минска останется без изменений. Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза и других совместных с Москвой интеграционных объединений.

