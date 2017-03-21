Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками могилевских предприятий выразил пожелание, чтобы отечественные ученые изобрели новый источник энергии. По его словам, это необходимо для обеспечения энергетической независимости Минска от соседей.

"Чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа", – заявил Лукашенко, явно намекая на последние энергетические споры с Москвой. При этом, по информации агентства БелТА, он упрекнул руководство местных предприятий за то, что порой они отказываются внедрять новейшие технологии в производство.

Помимо этого, Лукашенко во время общения с трудовыми коллективами раскритиковал представителей белорусской оппозиции, назвав их "пятой колонной". "Настораживает то, что как только у нас зашевелилась пятая колонна... Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть – специалистов, которые совершают провокации", – сказал он, прокомментировав сегодняшнее задержание в Белоруссии вооруженных людей, которые, как отмечают в Минске, готовили кровавые провокации в стране.

Слова Лукашенко о необходимости поиска альтернативных источников энергии прозвучали на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между Россией и Белоруссией, причиной которого стало необоснованное требование Минска снизить цену на поставляемый Москвой газ. И это при том, что к марту Белоруссия задолжал за российское голубое топливо уже более 600 миллионов долларов. Поэтому в Москве совершенно ожидаемо отказались удовлетворить претензии Лукашенко, на что тот довольно резко отреагировал, заявив, что такие споры недопустимы между братскими странами.

При этом ранее сообщалось, что Лукашенко уже ищет замену поставляемым из России энергоресурсам. Так, в феврале стало известно, что Минск начал покупать нефть у Ирана. По некоторым сведениям, государственное предприятие "Белоруснефть" в конце февраля закупило 50 тысяч тонн сырья у Национальной иранской нефтяной компании.

На фоне неурегулированного энергетического спора, Лукашенко на днях фактически признался в своей проевропейской ориентации. Так, 15 марта белорусский лидер назвал себя сторонником Евросоюза. По его мнению, несмотря на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза", – отметил он.





Комментируя такое заявление белорусского лидера, эксперты отметили, что Лукашенко окончательно "раскрыл свое истинное лицо" в отношении интеграции Москвы и Минска. "Проводя курс на удержание своей власти, Лукашенко все больше и больше скатывается на позицию русофобии. Ему приходится останавливать объективные процессы по интеграции двух народов, он вынужден с ними бороться", – сказал эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в комментарии для издания EADaily.

