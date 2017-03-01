Порошенко опозорился перед всей Европой

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в глупую ситуацию На этот раз он решил поздравить нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, которые состоялись уже как две недели назад.

В телефонном разговоре с новым главой немецкого государства украинский президент поднял вопрос о ситуации на Донбассе и тему антироссийских санкций. Кроме того, Порошенко в очередной раз выразил надежду на введение безвизового режима со странами ЕС, что Брюссель обещает Киеву уже почти три года.

При этом Порошенко не скупился "петь дифирамбы" немецко-украинским отношениям, заявив, что за годы работы главой министерства иностранных дел Германии Штайнмаер стал "настоящим другом" для Украины. Впрочем, тот факт, что Порошенко удосужился поздравить его с победой на выборах лишь спустя полмесяца, заставляет усомниться в искренности слов украинского президента.

Штайнмайер был избран новым главой немецкого государства 12 февраля. В тот же день его поздравили все мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин. "Глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность Франка-Вальтера Штайнмайера на столь ответственном посту будет способствовать развитию российско-германских отношений", – говорилось в официальном заявлении Кремля.

Стоит отметить, что президент Украины ранее уже неоднократно становился объектом для насмешек и критических замечаний. Так, на прошлой неделе Порошенко посетил траурный молебен о "Небесной сотне", погибшей на Майдане зимой 2014 года.

Порошенко во время молебна по "Небесной сотне". Есть вопросы? pic.twitter.com/LXsQavrlSe — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 февраля 2017 г.

Однако траурное мероприятие оказалось для президента Украины не таким интересным, как происходящее в его смартфоне. При этом у Порошенко явно возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена.

Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, ловля покемонов и даже интимная переписка.