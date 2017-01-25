"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и в искренности слов Порошенко.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", – заявил глава украинского государства на пресс-конференции. В то же время он отметил, что Россия якобы собирается повторять свои успешные хакерские атаки против западных стран, которые, по словам Порошенко, стали самым эффективным инструментом Москвы в условиях гибридной войны.

Однако эксперты в области информационной безопасности намекнули на абсурдность слов Порошенко и его оторванность от реальности. Так, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с корреспондентами радио Sputnik заявил: нет никаких доказательств причастности России к кибератакам, что главе украинского государства неплохо было бы иметь в виду.

Порошенко: Украина может ответить на российские кбератаки.

Например украинские хакеры могут криво плитку покласть у какого нибудь москаля. — Голос Мордора (@spacelordrock) 24 января 2017 г.

При этом он отметил, что заявление Порошенко было сделано в Финляндии и это можно трактовать как попытку настроить Хельсинки против Москвы. Кроме того, Букштейн высмеял слова украинского президента о наличии у Киева множества специалистов, готовых противодействовать России в сфере информационной безопасности. "А офицеры этой армии где?" – вопрошает он, добавляя при этом, что обучить и натренировать их могут лишь специально присланные для этого профессионалы из США. "Весь расчет на то, что публика неспециализированная и она поверит. Но истины в его словах нет", – резюмировал Букштейн.





Западные страны неоднократно обвиняли Россию в масштабных кибератаках во время предвыборной кампании в США. Между тем никаких доказательств "вмешательства Кремля" в Вашингтоне не предоставили. Выпущенный в начале января доклад американских спецслужб на эту тему лишь повторил прошлые антироссийские пассажи тамошних политиков и пропагандистов, однако никаких реальных фактов "руки Москвы" авторы документа не предъявили. Отвечая на критику журналистов в адрес подготовивших доклад спецслужб, представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что реальных фактов не предоставлено потому, что "они секретны и не подлежат разглашению".

