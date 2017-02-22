Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
Пока в Михайловском соборе Киева священнослужители поминали жертв кровавых событий, Порошенко решил немного отвлечься и достал мобильный телефон. Больше на траурное мероприятие глава украинского государства внимания не обращал.
При этом у Порошенко возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена.
Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, просмотр видеороликов и даже интимная переписка.
Порошенко во время молебна по "Небесной сотне". Есть вопросы? pic.twitter.com/LXsQavrlSe— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 февраля 2017 г.
@A_Gasparyan гуглит о поведении в христианском храме...— Taimour Dwidar (@TDwidar) 22 февраля 2017 г.
@A_Gasparyan у меня только 1 вопрос - сколько покемонов он поймал за время молебна?— Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 22 февраля 2017 г.
@A_Gasparyan Подаёт заявку на паспорт ДНР— HOST (@host_orel) 22 февраля 2017 г.
@A_Gasparyan Сеанс группового "онлайн-секса" с Меркель. Фантазии на тему санкций и траншей.— Мин (@Kim_Il_sung_) 22 февраля 2017 г.
@fcsm7733 angry birds.. до финала дошёл походу— Ростислав Степанов (@RostStepanov) 21 февраля 2017 г.
Русский Пеле провел почти пять лет на лесоповале по надуманному обвинению в изнасиловании
Школьница записала видеообращение
Анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась
Инцидент произошел на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге