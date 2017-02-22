Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне

Президент Украины Петр Порошенко накануне посетил траурный молебен о "Небесной сотне", погибшей на Майдане зимой 2014 года. Однако мероприятие оказалось для него не таким интересным, как происходящее в телефоне.

Пока в Михайловском соборе Киева священнослужители поминали жертв кровавых событий, Порошенко решил немного отвлечься и достал мобильный телефон. Больше на траурное мероприятие глава украинского государства внимания не обращал.

При этом у Порошенко возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена.

Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, просмотр видеороликов и даже интимная переписка.

Порошенко во время молебна по "Небесной сотне". Есть вопросы? pic.twitter.com/LXsQavrlSe — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 февраля 2017 г.

@A_Gasparyan гуглит о поведении в христианском храме... — Taimour Dwidar (@TDwidar) 22 февраля 2017 г.

@A_Gasparyan у меня только 1 вопрос - сколько покемонов он поймал за время молебна? — Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 22 февраля 2017 г.

@A_Gasparyan Подаёт заявку на паспорт ДНР — HOST (@host_orel) 22 февраля 2017 г.

@A_Gasparyan Сеанс группового "онлайн-секса" с Меркель. Фантазии на тему санкций и траншей. — Мин (@Kim_Il_sung_) 22 февраля 2017 г.