Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

США готовят экономическую блокаду России

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Русофобы в конгрессе США пытаются организовать нечто вроде экономической блокады России. На Капитолийском холме хотят протащить законопроект, который не позволит президенту США Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, заявил представитель российского МИДа.
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Российское внешнеполитическое ведомство не склонно драматизировать ситуацию в отношении США. Дипломаты понимают, что Дональду Трампу и его команде необходимо время, чтобы отладить работу и уточнить приоритеты. Тем не менее опасения вызывает то, что недоброжелатели хотят уничтожить малейшие проявления позитива в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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"Наши недоброжелатели в конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива. В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, – чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России", – цитирует выступление Рябкова в Госдуме РИА Новости.

Замминистра отметил, что пока эта затея "варится в аппаратах профильных комитетов конгресса". Однако нельзя исключать возможность, что такой закон будет принят: с учетом доминирующих на Капитолии антироссийских настроений американские законодатели способны преодолеть гипотетическое президентское вето, добавил замглавы МИДа. По словам Рябкова, все сигналы, приходящие из Вашингтона, в Москве внимательно анализируют, фиксируют и учитывают. А судить будут исключительно по делам.

Автор: Игорь Силецкий28 февраля 2017, 13:17

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