Болгария попросила отменить санкции против России

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила за отмену антироссийских санкций. По ее словам, ограничительные меры в отношении Москвы вредят европейцам.

"Необходимо постепенно приступать к отмене санкций против России", – заявила Йотова в интервью телеканалу "НоваТВ.

По словам вице-президента Болгарии, многие страны Евросоюза согласны с этой позицией. "По этой теме звучит множество голосов даже в Германии и Франции, так как санкции вредят обыкновенным людям, которые живут в европейских странах", – заверила политик.

Ранее пересмотреть антироссийские санкции призвал канцлер Австрии Кристиан Керн. Он также заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы наносят урон по экономике Европы.

Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп в своей беседе с журналистами The Wall Street Journal рассказал об условиях отмены санкций против России. По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг в случае сотрудничества двух стран в борьбе с международным терроризмом, прежде всего в Сирии и Ираке. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", – сказал он.

Напомним, отношения между Брюсселем и Москвой ухудшились на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Сначала Запад ввел санкции против отдельных россиян и компаний. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики. В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров.