Киев в страхе разродился планами по Донбассу

Планы по урегулированию конфликта в Донбассе вдруг полезли как грибы после дождя. Едва ли не каждый второй украинский политик сегодня считает своим долгом представить собственную схему умиротворения сторон. Толчком к такому "творчеству" послужил хаос в США – и, соответственно, страх Киева лишиться поддержки Вашингтона, – а также накопившаяся за три года усталость от разрушительных последствий Майдана.

Путей спасения Украины, оказывается, множество. Так, тайный поклонник Дональда Трампа из состава Рады, Виктор Балога, предложил провести на Украине референдум о статусе Донбасса. И если жители страны выскажутся за независимость региона, отгородить его стеной. А олигарх Сергей Тарута считает, что в местные и областные советы Донецкой и Луганской областей следует вернуть депутатов, избранных в 2010 году, – тогда Киев согласится считать их партнерами по переговорам.

Наибольший резонанс вызвал план, предложенный малоизвестным депутатом Верховной рады Андреем Артеменко. Видимо потому, что нардеп удостоился чести обсудить свою схему с помощниками американского президента, а в итоге об этом написала The New York Times. Артеменко призвал сдать Крым "в аренду" России и провести референдум по автономии Донбасса. Такой план, впрочем, едва ли реалистичен: Москва не собираются арендовать собственную территорию, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Экономическая ситуация на Украине едва ли улучшится, пока продолжается конфликт в Донбассе. Страны Запада тем временем заняты собственными проблемами. Все это подрывает позиции Порошенко, который "самую большую ставку" сделал на их помощь. Если украинский лидер лишится этой поддержки, у его противников, в том числе реваншистов Януковича, увеличиваются шансы на возвращение, считает автор статьи.



Кстати, план, который предполагает возвращение на Украину Виктора Януковича, существует. Бывший президент, со своей стороны, направил мировым лидерам письмо, в котором призвал надавить на Киев для выполнения минских соглашений. В случае их невыполнения необходимо провести референдум о статусе Донбасса, считает он.

Авторы этих разнообразных планов чувствуют, что настроения на Украине меняются после нескольких лет изнурительного конфликта и неудачных реформ. Недавние соцопросы показали, что жители подконтрольных Киеву областей юго-востока страны считают события 2014 года госпереворотом и обвиняют новые власти в срыве минских соглашений. Почти три четверти украинцев признают, что ситуация в государстве в 2016 году изменилась к худшему.

В то же время цель изобретателей схем урегулирования вовсе не в том, чтобы прийти к принятию мирного плана. Просто политики пытаются сыграть на контрасте с беспомощностью правительства, пишет издание.