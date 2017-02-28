Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева

В украинской столице обвалилась часть Шулявского путепровода. Прибывший на место происшествия киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что мост "устал от времени". Фраза градоначальника взорвала Сеть.

"Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", – заявил Кличко в эфире телеканала "112 Украина".

Интернет-пользователи тут же подхватили эту фразу. В свою очередь градоначальник стал героем мемов.

Кличко заявил, что мост в Киеве упал, потому что «устал от времени» https://t.co/QIIObAfPGS pic.twitter.com/pcWsxyeAfj — Karо Pogosyan (@Nemezida67) 28 февраля 2017 г.

Некоторые припомнили его прежние высказывания. "Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами", - пошутили в Twitter.

Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами���� — Малик Влад (@mali_kin) 28 февраля 2017 г.

Кто-то предположил, что путепровод "устал от мэра". Многие выразили недовольство работой чиновника. "Хотелось, чтобы и Кличко устал", – написал один из пользователей.

Хотелось, чтобы и Кличко устал https://t.co/Wf4S1oad9i — Олег Красносельцев (@O_Kras) 28 февраля 2017 г.

Часть Шулявского путепровода, расположенного в одном из центральных районов Киева, обрушилась вечером 27 февраля. В результате инцидента никто не пострадал, был поврежден стоявший под мостом автомобиль. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали, частично ограничено.

ГЕНИАЛЬНО! ��Почему Кличко до такого не додумался? �� https://t.co/pJ9vLEdmZy — Шукач Укроперемог (@Ukroperemoga) 28 февраля 2017 г.

Добавим, что мост над проспектом Победы уже несколько лет считается аварийным. Его бетонные конструкции были повреждены при пожарах в ларьках, находившихся внизу. Ремонт несколько раз откладывался, путепровод держался на временных металлических опорах.