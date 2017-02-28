Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
"Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", – заявил Кличко в эфире телеканала "112 Украина".
Интернет-пользователи тут же подхватили эту фразу. В свою очередь градоначальник стал героем мемов.
Кличко заявил, что мост в Киеве упал, потому что «устал от времени» https://t.co/QIIObAfPGS pic.twitter.com/pcWsxyeAfj— Karо Pogosyan (@Nemezida67) 28 февраля 2017 г.
Некоторые припомнили его прежние высказывания. "Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами", - пошутили в Twitter.
Кличко проехался по Киеву и пообщался с уставшими от времени мостами����— Малик Влад (@mali_kin) 28 февраля 2017 г.
Кто-то предположил, что путепровод "устал от мэра". Многие выразили недовольство работой чиновника. "Хотелось, чтобы и Кличко устал", – написал один из пользователей.
Хотелось, чтобы и Кличко устал https://t.co/Wf4S1oad9i— Олег Красносельцев (@O_Kras) 28 февраля 2017 г.
Часть Шулявского путепровода, расположенного в одном из центральных районов Киева, обрушилась вечером 27 февраля. В результате инцидента никто не пострадал, был поврежден стоявший под мостом автомобиль. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали, частично ограничено.
ГЕНИАЛЬНО! ��Почему Кличко до такого не додумался? �� https://t.co/pJ9vLEdmZy— Шукач Укроперемог (@Ukroperemoga) 28 февраля 2017 г.
Добавим, что мост над проспектом Победы уже несколько лет считается аварийным. Его бетонные конструкции были повреждены при пожарах в ларьках, находившихся внизу. Ремонт несколько раз откладывался, путепровод держался на временных металлических опорах.
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