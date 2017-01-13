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На чьей стороне Трамп на самом деле

Владимир Путин, Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот-вот над планетой взойдет солнце нашей свободы – до власти и президентского кресла дорвется наш новый друг и товарищ Дональд Трамп. Фигура он колоритная, недаром шутят, что год Обезьяны сменился годом Петуха, а у Дональда на голове такой характерный хохолок и повадки петушиные.
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Вот и сейчас – только знаменитая голливудская мега-звезда актриса Мерил Стрип сделала ему замечание, мол, нехорошо высмеивать репортеров и вообще тех, кто слабее тебя – он тут же как петух полез в драку. Дескать нечего всякой либералке и прихвостню мадам Клинтон читать ему нотации. И вообще Мерил – сильно переоцененная актриса. Там, в Голливуде, за нее мощно переплатили.

Тут, конечно, многие бросились Трампа защищать. Он, собственно, и сам может защититься, но решили помочь. Мерил Стрип узнала о себе много нового – и что лицемерка, и что ее Обама еще тот супчик, и по части обидеть беззащитных не последний человек на этой Земле. И британские журналисты ее осудили, и наши дипломаты. Причем, все выступления начинались со слов "актриса вы конечно талантливая, но..." Вспоминали, как прекрасно она сыграла в картине "Дьявол носит Прада", и называли величайшей актрисой в мире. Но сейчас на Трампа нельзя нападать – ведь он лучше Клинтон, которая, по выражению Марии Захаровой, далеко не Мать Тереза.

А между тем, стоит ли защищать новоизбранного президента США? У него и так полно защитников и помощников. Вот, например, его будущий госсекретарь Тиллерсон не желает, чтобы Европа стала заложницей поставок топлива из России. Будущий глава Пентагона "бешеный пес" Мэттис готовится к борьбе с российской угрозой в Прибалтике и на Украине, для чего туда намереваются и далее поставлять войска и вооружения. Будущий глава ЦРУ Помпео недоволен, тем что русские ничего не делают для борьбы с ИГ и вообще обеспокоен наступающей российской агрессией. То же самое говорил и предыдущий, "обамовский", руководитель Пентагона Картер, мол, надо срочно разрабатывать стратегию противодействия. Американцы – люди практичные, и у них беспокойство быстро переходит в конкретные действия. И получается, что Дональд чуть ли не единственный добрый полицейский, а все остальные – злые, еще пуще мадам Клинтон.

Здесь можно спросить: "Как же так? Нам же обещали что Трамп – хороший!" Но тут надо вспомнить, что многие американцы ругали Обаму именно за мягкотелость. "Слабак, тряпка" и прочие хвалебные эпитеты только и лились на него. Это у нас считалось, что при новоиспеченном нобелевском лауреате штатовцы весь мир завалили бомбами. А у них там, за океаном, другой подсчет. Войска из Ирака и Афганистана их темнокожий лидер частично все же вывел, Ливию конечно разгрохал – но в основном чужими руками, даже беднягу Муамара лично не насиловал до смерти. Сирию возможно и хотел разбомбить, мечтая убрать режим Асада, но так и не решился: то ли Путина испугался, то ли еще чего. Якобы обещал, что если русские войдут в Мариуполь, то потеряют сто тысяч солдат – но войну за Крым так и не начал. Словом, по американским меркам и вправду миротворец.

А Трамп тоже "не мать Тереза", и явно не собирается ссориться ради нас со всей республиканской партией, которая состоит из решительных self-made man. Ну Крым русские взяли – так пускай им и подавятся, но уж отдать всю остальную Украину – дудки! И очень может быть, что массовые поставки тяжелых вооружений Киеву начнутся именно теперь, ведь будущий глава Госдепа сожалел, что из-за отсутствия таковых Крым отвалился от Запада. А уж какого сотрудничества с Россией хотел избранный президент, так можно догадаться – это во всех голливудских фильмах описано, где та самая Мерил Стрип играла. Там сразу спрашивают – вы на моей стороне или нет? Будете ли вы блюсти мои интересы?

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Nancy Kaszerman

В общем, может так статься, что если Хиллари – это просто холодная война, то Дональд – еще и плюс гонка вооружений. Недаром он все время сожалел об отставании ядерных сил США от российских. А уж когда поймет, что и в обычных вооружениях его могут догнать и перегнать – то только держись. Флот новый президент уже решил усилить, даром что один эсминец типа "Арли Берк" с противоракетной обороной на борту выпускался самой большой серией в мире. То есть Трамп сетовал, что Путин не уважает старое американское руководство – и сделает все, чтобы он уважал новое по принципу: "Боятся? Значит уважают!"

И не исключено, что те, кто горячее всех радовался победе Трампа, скоро будут сильнее всех поливать его грязью. Конечно Хиллари требовала от своих помощников, чтобы Путин ушел вскоре после ее предполагаемой победы, ну а Дональд привык все делать сам.

Что касается Мерил Стрип, то она  действительно великая актриса, чего уж тут стулья ломать. Собственно, ее вряд ли волнуют все эти войны за рубежом, а вот гонения на цветных и инвалидов в самой Америке – вполне возможно. 

13 января 2017, 15:06

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