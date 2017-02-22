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Политика

ЕС требует от Сербии предать Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Thomas Brey
Президент Сербии Томислав Николич назвал основные требования для принятия страны в Евросоюз. По его словам, речь идет о признании независимости Косово и введении санкций против России.
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Сербский лидер заявил, что узнал об условиях евроинтеграции от комиссара по соседской политике и расширению ЕС Йоханнеса Хана. На совместной пресс-конференции в Белграде Томислав Николич сообщил, что для получения членства в организации власти обязаны заключить мирный договор с Метохией и Косово, фактически признав независимость последнего региона.

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По его словам, Сербия не является членом ЕС и не обязана была вводить санкции против России. Однако теперь ряд представителей Евросоюза не дают усомниться в серьезности своих намерений, передает телеканал РТС. "Это условия, о которых вы услышите уже завтра", – сказал Николич.

Отметим, что он посмертно наградил российского дипломата Виталия Чуркина орденом Сербского флага. "Пока у нас есть такие друзья в международной организации, я не боюсь, что Совет Безопасности признает независимость Косово или примет резолюции против Сербии", – подчеркнул политик.

Белград неоднократно выступал за улучшение отношений с Москвой. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2016 году Томислав Николич поблагодарил его за "поддержку, которая оказывается Сербии в попытках встать на ноги и присоединиться к числу развитых стран".

В беседе с тогда еще вице-президентом США Джозефом Байденом он заверил, что Сербия намерена поддерживать полноценные отношения со всеми игроками на геополитической арене. "Мы связаны с Россией и связаны с США, в которых живет многочисленная сербская община", – пояснил Николич.

Автор: Константин Улюкаев22 февраля 2017, 09:10

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