Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа

Пётр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Широко анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает это "ужасным дипломатическим провалом" Петра Порошенко.
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"Была анонсирована не просто встреча, но и дата – с 21 по 23 февраля, а господин Климкин даже вылетал в Штаты готовить этот визит", – рассказала политический эксперт Елена Дьяченко.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Кроме того, политолог отметила, что после телефонного разговора Дональда Трампа и Петра Порошенко американская сторона сообщила, что политики обсудили вероятность встречи в неопределенном будущем, а украинская, после того же звонка, распространила заявление о том, что встреча согласована и уже есть дата, передает "Политнавигатор".

По ее словам, посольство Украины в США вынуждено было всячески эту легенду поддерживать. "После таких усилий сложно рассчитывать, что все забудут об этом провале. Мне кажется, это какой-то черный беспросвет – Googl ведь все пишет, никаким отвлечением внимания не помочь. По сути, это вопрос легитимности, которая сегодня сыпется как песок раздачей таких вот невыполненных обещаний", — резюмировал эксперт.


Между тем, сам президент Украины ранее заявил, что доволен тем, как выстраиваются его отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Однако в то же время он посетовал, что двухсторонним контактам мешает часть украинской политической элиты.

Как писали Dni.Ru, телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа. По его словам, главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами.

Автор: Алёна Нестерова25 февраля 2017, 15:55

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