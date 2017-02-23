Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве.

На выдумки Порошенко о российской угрозе ответил член Совета федерации Алексей Пушков. По его словам, украинский лидер несколько ошибся, употребляя слово "полномасштабная".

"Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих – масштаб не тот", – написал политик на своей странице в социальной сети Twitter. По всей видимости, Пушков имел ввиду вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, когда президент Грузии Михаил Саакашвили попытался соперничать с Россией на поле битвы.

Ранее украинский лидер набросился с необоснованными нападками на Россию. Риторика Порошенко не меняется вот уже несколько лет: ослепленный мифической угрозой со стороны Кремля, он пытается убедить весь мир, что Москва планирует вторгнуться в Европу после того, как покончит с Киевом.

Примечательно, что подобные обвинения звучат из уст главного инициатора карательной операции в Донбассе, новый этап которой начался в 2017 году. За несколько недель активных боевых действий, украинская армия неоднократно обстреливала жилые районы и пыталась прорваться за линию разграничения. Попытки киевских карателей успехом не увенчались.