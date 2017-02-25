Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности, устроив обстрел Донбасса. На этот раз поводом открыть огонь по мирным гражданам стала поездка Надежды Савченко в ДНР.

"Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о поездке Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных", – сообщили в оперативном командовании ДНР.

Украинская армия с вечера 24 февраля выпустила 435 мин, танковых и артиллерийских снарядов более чем по 20 населенным пунктам Донбаса вдоль всей линии соприкосновения. Обстрел длился несколько часов, передает Донецкое агентство новостей.

Под огнем оказались территория донецкого аэропорта, поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе столицы, Зайцево, Озеряновка, Гольмовский, Михайловка под Горловкой, села Жабичево, Спартак, Крутая Балка, Васильевка, Веселое Ясиноватского района, Сосновское Тельмановского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Безыменное Новоазовского района, район промзоны вблизи Ясиноватой, Докучаевск и окраины Дебальцево.

Отмечается, что наряду с тяжелым вооружением при обстрелах украинские военные использовали вооружение БМП, различного типа гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Надежда Савченко прибыла в Донбасс 24 февраля. Она обратилась к украинцам с просьбой поддержать ее в этой поездке. "Я сейчас сознательно рискую своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных и довести до завершения гуманитарную составляющую минского процесса", – сообщила депутат.





Савченко планирует посетить украинских военнопленных в исправительной колонии в Макеевке. Вместе с депутатом приехали руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. В ходе поездки Савченко призвала лидеров "нормандской четверки" поспособствовать проведению обмена пленными по формуле "всех на всех".