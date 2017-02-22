В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко

Видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, рассуждающим об "агрессии России" на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), вызвало у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".

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