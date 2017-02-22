В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко
Интернет-пользователи не стеснялись в выражениях, раскритиковав главу соседнего государства за недостойное поведение. "Петро свет Алкогольевич, ты бы завязывал курить свои старые дырявые носки с похмелья. Эк тебя прет-то, болезного)))", "Осталось только колпачок с бубенчиками одеть, даже нос красить не надо", "Опять нажрался свинья", "Сам спит, а язык болтается", – пишут люди. За данное видео комментаторы назвали украинского президента "Петька-сизый нос" и "Петька-боярышник".
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