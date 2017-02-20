Трампу пришлось оправдываться перед возмущенной Швецией
Глава США Дональд Трамп оправдался перед изумленными жителями Швеции в социальной сети Twitter. Он отметил, что узнал об инциденте из новостного сюжета на телеканале Fox News.
Ранее Трамп в контексте разговора о терактах в Европе указал на неочевидное происшествие. "Швеция! Сложно в это поверить. Швеция впустила множество мигрантов. У нее появились проблемы, которые прежде казались невозможными!" – цитирует политика Reuters.
Однако шведы никакого теракта в своей стране не заметили. Более того, представитель МИДа Катарина Аксельссон попросила у американского президента разъяснений.
My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.
"Мы требуем внести ясность, о чем именно идет речь. Мы не знаем, что он подразумевал", – цитирует ее шведское информационное агентство ТТ.
Слова президента США стали поводом для шуток в соцсетях. "Что он курит? Вопросов становится все больше", – написал экс-глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт. Трамп начал оправдываться, но только больше насмешил шведов.
@realDonaldTrump YES! This is EXACTLY what America needs! A president who gets his news not from the LYING MEDIA, but from FOX!— Christoph Rehage (@crehage) 19 февраля 2017 г.
Основная претензия пользователей Twitter к американскому лидеру состоит в том, что он получает информацию о происходящем в мире не от советников и спецслужб, а от телеканала Fox News, который считается не самым авторитетным источником. "Вы сочинили историю о террористической атаке в Швеции, но при этом у Вас хватает совести называть СМИ фальшивыми новостями? Ясно", – прокомментировал один из шутников.
@realDonaldTrump @FoxNews Hey, be nice to Sweden or we'll pack one less screw in each IKEA product we ship. It's actually worse than u think— Samir (Sam) Madani (@Samir_Madani) 19 февраля 2017 г.
Добавим, что президент Америки неоднократно критикует прессу за распространение непроверенных сведений. Например, 11 января Трамп назвал издание BuzzFeed кучей мусора. По словам политика, каждое утро он начинает с мониторинга СМИ и поиска фальшивых новостей.
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