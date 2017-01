У Трампа отбирают ядерный чемоданчик

Конгресс США намерен лишить своего президента Дональда Трампа права на первое применение ядерного оружия. По мнению законодателей, рассматриваемый документ поможет снизить риск конфликта с другими странами.

Сенатор от Демократической партии Эдвард Марки заявил, что предлагаемый закон лишит главу Соединенных Штатов права наносить ядерный удар без объявления войны конгрессом. При бывшем президенте Бараке Обаме законодатели не относились к этому праву всерьез, однако теперь возможность его использования становится более реальной.

"Президент Трамп уже говорил, что он обдумывает использование ядерных бомб против террористов", – заявил Эдвард Марки. "К сожалению, закон США дает ему такую возможность", – цитирует его Foreign Policy.

"В период кризисных отношений с другой ядерной страной такая политика увеличивает риск непреднамеренной эскалации ядерного конфликта", – пояснил Эвард Марки. Конгрессмен отметил, что президент США должен иметь право на применение такого оружия только в ответ на соответствующую атаку другой страны.

Соавтор документа, член Конгресса Тед Лью добавил, что необходимо принять меры для ограничения обстоятельств, при которых США станет первой страной, применившей ядерное оружие. При этом конгрессмены обеспокоены твитами Дональда Трампа в период предвыборной гонки – он неоднократно писал в социальной сети Twitter о необходимости усиления ядерного потенциала страны.

Примечательно, что Дональд Трамп в своем Twitter будто в ответ на действия конгресса пообещал устроить в среду 25 января "большой день для национальной безопасности". "Среди многих прочих вещей, мы построим стену!" – написал президент Соединенных Штатов, подразумевая, вероятно, обещанную во время предвыборной гонки стену на границе с Мексикой.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.

Политика американского лидера в отношении иммигрантов была одной из ключевых тем для обсуждения в СМИ еще во время предвыборной гонки. Сейчас же Дональд Трамп подливает масло в огонь. Издание Reuters сообщило, что президент намерен 25 января подписать ряд указов относительно беженцев и мигрантов из мусульманских стран. По данным анонимных источников, глава государства может ограничить въезд в Соединенные Штаты для жителей Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена даже при наличии визы.

Отметим, что в отличие от первого применения ядерного оружия, указы Дональда Трампа не являются безапелляционными. Во-первых, конгресс имеет право отказаться выделить средства на исполнение того или иного поручения президента. Во-вторых, суд может наложить запрет на исполнение указа, если он признает его противоречащим Конституции США.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Третьим камнем преткновения в отношениях между жителями Соединенных Штатов и Дональдом Трампом стали его положительные высказывания в адрес России. Пресс-секретарь президента Шон Спайсер 24 января отметил, что американский лидер уверен в возможности наладить отношения с Кремлем, так как Трамп "отлично умеет заключать сделки".

"Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны. И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", – цитирует ТАСС Шона Спайсера.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.

Однако многие не верят в подобные заявления администрации Трампа. Телеканал NBC со ссылкой на источник в американских спецслужбах сообщил, что сотрудники ФБР в декабре 2016 года прослушивали телефонные переговоры посла России в США Сергея Кисляка и советника Дональда Трампа, генерал-лейтенанта в отставке Майка Флинна. Впрочем, ничего важного спецслужбы в их разговоре не обнаружили.