Мадлен Олбрайт пообещала принять ислам

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, работавшая в администрации президента Билла Клинтона, может стать мусульманкой. Таким образом она планирует поддержать мигрантов.

Мадлен Олбрайт, не согласная с иммиграционной политикой 45-го американского президента Дональда Трампа, сделала неожиданное заявление. "Я выросла в семье католиков, стала прихожанкой епископальной церкви, а впоследствии узнала, что моя семья была еврейской. Я готова принять мусульманство в знак солидарности", – написала она в социальной сети Twitter.

"На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой для людей любого происхождения и вероисповедания", – подчеркнула Олбрайт в следующем сообщении, сопровожденном хештегом #RefugeesWelcome ("Добро пожаловать, беженцы").



Примечательно, что рядом с упомянутой статуей Свободы в Нью-Йорке долгое время действовал крупный иммиграционный пункт для въезда в США. Он закрылся в 1954 году, а в 1976-м превратился в Музей иммиграции.

There is no fine print on the Statue of Liberty. America must remain open to people of all faiths & backgrounds. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/4LvMiZTRJJ — Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.

Напомним, что Трамп подписал ряд указов, касающихся борьбы с нелегальными мигрантами. В частности, глава государства инициировал процесс возведения стены на границей с Мексикой.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.

Мадлен Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997-2001 годах, в период президентства Билла Клинтона. Она вошла в историю Америки, став первой занявшей этот пост женщиной.