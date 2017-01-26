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Мадлен Олбрайт пообещала принять ислам

Мадлен Олбрайт. Фото: GLOBAL LOOK press/Deml Ondrej
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, работавшая в администрации президента Билла Клинтона, может стать мусульманкой. Таким образом она планирует поддержать мигрантов.
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Мадлен Олбрайт, не согласная с иммиграционной политикой 45-го американского президента Дональда Трампа, сделала неожиданное заявление. "Я выросла в семье католиков, стала прихожанкой епископальной церкви, а впоследствии узнала, что моя семья была еврейской. Я готова принять мусульманство в знак солидарности", – написала она в социальной сети Twitter.

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"На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой для людей любого происхождения и вероисповедания", – подчеркнула Олбрайт в следующем сообщении, сопровожденном хештегом #RefugeesWelcome ("Добро пожаловать, беженцы"). 

Примечательно, что рядом с упомянутой статуей Свободы в Нью-Йорке долгое время действовал крупный иммиграционный пункт для въезда в США. Он закрылся в 1954 году, а в 1976-м превратился в Музей иммиграции.

Напомним, что Трамп подписал ряд указов, касающихся борьбы с нелегальными мигрантами. В частности, глава государства инициировал процесс возведения стены на границей с Мексикой.

Мадлен Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997-2001 годах, в период президентства Билла Клинтона. Она вошла в историю Америки, став первой занявшей этот пост женщиной.

Автор: Константин Улюкаев26 января 2017, 09:17

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