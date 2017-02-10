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Политика

В Литве к осени ждут нападения России

Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Khameliyanin
В странах Балтии – снова паника и нервное ожидание мифической войны России с Западом. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Кремль готовит нападение под предлогом осенних учений "Запад-2017".
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Политик утверждает, что Россия в компании с Белоруссией хотят развязать войну с Западом и для этой цели используют совместные военные учения, которые намечены на осень. "Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", – заявила Грибаускайте.

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Чтобы спастись от пресловутой российской военной угрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности, посетовала президент. И помощь уже пришла – в тот же день, когда Грибаускайте заявила о готовящейся войне, в Литву было доставлено десять американских танков. Войска Североатлантического альянса находятся в балтийских странах с 2014 года, и с тех пор происходит их периодическая ротация.

Накануне, 9 февраля, высшее руководство балтийских стран и президент Германии Йоахим Гаук встречались в Латвии. Во время официальной части переговоров в Рижском зале рухнула огромная люстра. В результате инцидента никто не пострадал, к тому же этот конфуз не помешал политикам в очередной раз осудить Россию. Президент Германии, в частности, заявил: "Страны ЕС должны бороться с развернутой Россией кампанией дезинформации, уделять внимание улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому Евросоюзу".

Стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017", название которых так напугало президента Литвы, намечены на сентябрь 2017 года. Во время маневров будут отработаны навыки сдерживания угрозы со стороны НАТО, которые Россия видит в размещении на территории стран Балтии контингента сил альянса. "Мы учтем рост активности НАТО на учениях "Запад-2017", Россия вынуждена предпринимать ответные оборонительные меры", – заявил министр обороны Сергей Шойгу в ноябре 2016 года на коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске.

Между тем сегодня, 10 февраля, в акватории Черного моря завершились масштабные учения НАТО под названием "Щит моря". В них принимали участие почти три тысячи военных из семи стран альянса и Украины.

В маневрах, проводимых в непосредственной близости российской границы, были задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов. С воздуха морскую группу поддерживали американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя и вертолет ВВС Румынии.

Автор: Александр Комаров10 февраля 2017, 13:02

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