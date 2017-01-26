Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе

В России начались летные испытания новейшего истребителя четвертого поколения МиГ-35. Уникальные качества машины оценил президент Владимир Путин.

Во время специальной видеоконференции с корпорацией "МиГ" главе государства продемонстрировали возможности нового истребителя МиГ-35. Телемост проводился по случаю начала летных испытаний супермашины. В Кремле помимо Путина за демонстрацией также следили вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу.

Всего пока собраны два предсерийных образца этого самолета. Президенту показали запись полета нового истребителя, после чего Путин выразил уверенность в том, что российская армия будет значительно усилена этой интересной и уникальной машиной. Верховный главнокомандующий также отметил хороший экспортный потенциал нового истребителя.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, серийное производство самолета стартует в 2019 году, самолет запланирован в проекте государственной программы вооружения. До 2020 года российские ВКС могут закупить до 30 машин. Путин, в свою очередь, заметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.

МиГ-35 – истребитель четвертого поколения, по классификации НАТО он уже проходит как Fulcrum-F (точка опоры). На его подвеску для средств атаки можно поместить как существующие, так и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие. Самолет имеет увеличенную на 50% дальность полета: без дозаправки он может пролететь 3100 километров, развивая максимальную скорость в 2560 километров в час. При этом его практический потолок или высота, на которую способен подняться МиГ-35 – без малого 18 тысяч метров.

Самолет спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности и в условиях высокой плотности ПВО. Он обладает высокой маневренностью и способен поражать цели на земле, на воде и в воздухе. Эти свойства радикально отличают МиГ-35 от Су-30МКИ или американского F-22. Оборудование МиГ-35 позволяет существенно снизить показатели его радиолокационной заметности.

В отличие от своих ранних модификаций истребитель берет не четыре, а шесть тонн боевой нагрузки, что приближает его по возможностям к тяжелым истребителям. Они способны нести до восьми тонн вооружений.Все системы истребителя разработаны и изготовлены в России.

На завтра, 27 января намечена презентация самолета для иностранных заказчиков и потенциальных покупателей из других государств. Специалисты утверждают, что уже сейчас есть повышенный интерес к этой супермашине.