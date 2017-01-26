Поляки поиграли в "войнушку" с Россией

Польский фонд Казимира Пулавского совместно с вашингтонским оборонным центром Potomac Foundation провели инсценировку вторжения российской армии в Варшаве. Соответствующая информация была опубликована в издании Gazeta Wyborcza.

Как сообщается, для большей натуральности в процессе имитации была применена новейшая компьютерная графика. Помимо Potomac Foundation в имитации боевых действий приняли американские оборонные компании Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, а также выпускающий военную продукцию Польский оборонный холдинг. Вся информация об "учениях" и сделанные в их результате выводы будут направлены Министерству национальной обороны Польши.

К слову говоря, за последнее время это далеко не первая русофобская выходка Варшавы, мнящей себя защитницей Европы от "агрессивных действий Москвы". Так, в середине января глава оборонного ведомства Польши Антоний Мацеревич обрадовался появлению американских танков в городе Жагань, заявив, что это положит коней "российскому империализму в Европе". При этом чиновник назвал Польшу "ключом от Европы", заявив, что защита Варшавы является одной из ключевых целей Североатлантического альянса.

Москва же, в свою очередь, призвала представителей государств-членов НАТО воздержаться от нападок в адрес России и ее обвинений в агрессии. Кремль неоднократно заявлял, что размещение новых войск США и их союзников у западных границ России приведет к усилению напряженности на европейском континенте.



