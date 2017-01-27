Горбачев предупредил о близкой войне

Мир накопил множество проблем. Политические деятели сбиты с толку и растеряны. Все выглядит так, будто мир готовится к войне, говорится в статье Михаила Горбачева.

Государственные бюджеты едва позволяют профинансировать базовые социальные потребности, тогда как военные расходы продолжают расти. Правительства быстро находят средства на современное оружие, чья разрушительная сила сравнима с разрушительной силой оружия массового уничтожения, на подводные лодки, которые всего одним своим залпом способны уничтожить половину континента, пишет первый и единственный президент СССР в статье, опубликованной журналом Time.

Михаил Горбачев отмечает, что риторика политиков и военных лидеров звучит все более агрессивно, а оборонные доктрины становятся все более опасными. К этому воинственному хору присоединяются комментаторы и тележурналисты. В Европу стягивается все больше военнослужащих, танков и бронетранспортеров. Войска и оружие НАТО и России, которые в прошлом находились на большом расстоянии друг от друга, теперь сблизились так, будто хотят расстрелять друг друга в упор.

Горбачев напомнил, что в ноябре 1985 года, на первом саммите в Женеве, лидеры Советского Союза и США заявили, что в ядерной войне невозможно одержать победу, ее нельзя развязывать. Поэтому страны не станут стремиться к военному господству. Это заявление было встречено вздохом облегчения во всем мире.

"Я помню, как на одном заседании Политбюро в 1986 году обсуждалась оборонная доктрина. В предложенном законопроекте было написано следующее: "отвечать на нападение всеми доступными средствами". Члены Политбюро выступили против такой формулировки. Все были согласны с тем, что ядерное оружие должно выполнять только одну функцию: оно должно предотвращать войну. И конечная цель должна заключаться в том, чтобы избавить мир от ядерного оружия", – пишет автор статьи.

Тем не менее, сегодня ядерная угроза снова стала реальной. Ситуацию надо исправить. Горбачев призвал членов Совета Безопасности ООН провести совещание на уровне глав государств. Совбез должен принять резолюцию, в которой говорилось бы, что ядерная война неприемлема, и что ее нельзя начинать ни при каких условиях. По мнению экс-президента СССР, инициатива должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина – президентов двух стран, которым принадлежит 90% мировых запасов ядерного оружия и которые в связи с этим несут особую ответственность.