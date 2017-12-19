Порошенко внаглую слил интимное письмо Саакашвили

Пресс-секретарь президента Украины выложил в открытый доступ письмо, автором которого назвал Михаила Саакашвили. Якобы бывший губернатор Одесской области предлагает перемирие Петру Порошенко.

"Увожаемый Петр Алексеевич. Г-н Президент (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – так начинается послание экс-президента Грузии. Он доказывает главе Незалежной, что, несмотря на последние события, не имеет никаких агрессивных намерений. Саакашвили пытается убедить Порошенко, что он не работает на ФСБ.

"Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ нитолько польный абсурд, но еще очень радует врага Украины", – пишет поедавший галстук экс-президент Грузии. Видимо для того, чтобы окончательно убедить Порошенко в своей невиновности, Михаил Николаевич, наконец, признается. "Канечно я допускал и допускаю много политических ошыбок", - заявил с неуловимым акцентом, сохраняющимся даже на бумаге, кающийся политик. Он призывает Петра Алексеевича объединиться ради стабильности. "…как никогда уверен, что нужно де-ескалировать и не допускать дестабилизации ситуации", - делится своими бесценными соображениями эффективный управленец.

В конце своего прочувственного письма Михаил Николаевич заверяет Петра Алексеевича, что всегда готов к переговорам. "Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить. С уважением М", – пишет автор.

Святослав Цеголко, выложивший послание к Порошенко заявил, что решил обнародовать текст из-за многочисленных запросов журналистов и спекуляций самого Саакашвили. Пресс-секретарь президента Украины отметил, что экс-губернатор Одесской области своего слова о готовности к переговорам не сдержал. "Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной Сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал".