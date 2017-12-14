У Саакашвили случился приступ из-за речи Путина

Подследственный Саакашвили гневно ответил на слова, сказанные в его отношении Владимиром Путиным. На большой пресс-конференции президент России назвал действия скандального политика плевком в лицо украинского и грузинского народов.

По традиции Саакашвили свалил вину за все свои беды на российского президента. "Я уверен, что "дело" против меня и мой арест – это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил", – написал экс-президент Грузии у себя в Facebook.

На большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Украине, назвал действия бывшего президента Грузии плевком в лицо грузинского и украинского народов.

"Как вы это терпите до сих пор?" – спросил президент у украинского журналиста. Путин отметил, что Саакашвили был президентом Грузии, а теперь кричит на весь мир, что он украинец. "Что, на Украине нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", – добавил президент.

Ситуацию на Украине президент назвал трагедией, истоки которой в вооруженном неконституционном захвате власти. Путин в очередной раз заверил, что российских военных в Донбассе нет, но отметил, что там есть определенные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и способны отразить любые военные масштабные кампании против Донбасса.

После того, как экс-президент Грузии в начале сентября этого года с боем прорвался через польско-украинскую границу, следователи возбудили против него целых три уголовных дела. Позже к ним добавились обвинения в попытке захвата власти и сотрудничестве с преступной организацией, но по непонятным причинам силовики не торопились задерживать Саакашвили. Этого не произошло даже тогда, когда вместе со своими сторонниками воздвиг палаточный городок у стен Верховной рады.

Наконец, 5 декабря оппозиционера задержал спецназ, сняв его с крыши дома, однако через два часа Саакашвили отбили у правоохранителей сторонники мятежного горе-политика, после чего вместе с ним отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко.

Вечером 8 декабря со второй попытки киевским полицейским удалось взять Саакашвили и на этот раз довезти до СИЗО. Здесь он провел всего два дня, после чего суд отказался отправить политика под домашний арест по требованию прокурора и освободил в зале суда.