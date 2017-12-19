Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"

Поддержка президента Украины Петра Порошенко среди населения страны продолжает падать. Такой вывод сделали специалисты Института стратегических исследований "Новая Украина".





"В октябре 79% опрошенных заявили, что не одобряют действий президента против 74,6% в сентябре", – приводит данные исследования украинское издание "Вести". Социологи отметили, что личный рейтинг главы государства составлял в сентябре 12,8%, а в октябре снизился до 9,9. На этом фоне падает поддержка партии "Блок Петра Порошенко" – с 10,5 до 9,1% за тот же срок.

По словам социолога Виктора Пащенко, украинский лидер растерял остатки лояльного электората. "Это бюджетники, лояльный бизнес, сотрудники администраций и их семьи", – сказал эксперт. Социологи уверены: такая негативная тенденция для Порошенко свидетельствует о том, что его переизбрание уже невозможно.

Глава кондитерской компании Roshen, бывший министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко стал президентом в мае 2014 года на внеочередных выборах главы государства. Тогда за него проголосовали 54% украинцев. Однако в последующем президент лишь терял поддержку населения. Выборы главы Незалежной состоятся в мае 2019 года.





Неубедительный уровень поддержки Порошенко эксперты объясняют плохим исполнением государства своих функций. Как отметил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский,

власть бросила граждан страны на произвол судьбы, оставив их бороться за выживание.

Напомним, ранее четыре социологические компании Украины ("Социс", КМИС, "Рейтинг" и Центр Разумкова) провели исследование электорального рейтинга местных политиков. Несмотря на падение рейтинга Порошенко досталось первое место – 16,1% голосов избирателей в случае, если бы выборы главы государства состоялись в самое ближайшее время.

Немногим отстает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,4%. А вот партию активно рвущегося к власти Михаила Саакашвили "Рух новых сил" поддерживают лишь 2% граждан страны.

