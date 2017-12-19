Путина назвали идеалом украинских спецслужб

Владимир Путин проводит операции в центре Киева. При этом президент России – кумир украинских силовиков, утверждает Михаил Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области раскрыл секреты, выступая в телеэфире.

Владимир Путин – идеал для некоторых сотрудников Службы безопасности Украины. Они открыто выражают свое восхищение президентом России, утверждает Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии выступил на телеканале NewsOne.

По словам бывшего губернатора, все последние громкие события в украинской столице – дело рук Путина. Это российский лидер руками СБУ пытался захватить Саакашвили, упрятать в тюрьму, убеждал телезрителей бывший президент.

"Эсбэушники, которые меня похищали, они такие совки... Это такая вата... Они так восхищаются, они говорят: "Да Путин бы этих в бараний рог скрутил!" – отметил Михаил Николозович, рассказывая об эпизоде в начале декабря. Тогда толпа окружила машину, в которой спецназ пытался увезти задержанного Саакашвили. "А Путин бы их посадил всех! Путин бы навел порядок!" – вспоминает политик слова, якобы слышанные от сотрудников СБУ.

Служба безопасности Украины пыталась задержать Михаила Саакашвили, который устраивал митинги протеста в центре Киева, 5 декабря. Политик прятался на крыше дома, потом спецназ все же усадил его в автомобиль. Однако сторонники лидера партии "Движение новых сил" окружили микроавтобус, в котором тот находился, и выпустили его. Вторая попытка задержания состоялась 8 декабря. Однако спустя три дня Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили.

Напомним, президент России отвечал на вопрос о деятельности бывшего губернатора Одесской области во время недавней большой пресс-конференции. Активность бывшего президента Грузии на Украине Путин назвал "плевком в лицо грузинского народа и в лицо украинского народа". "Как вы это терпите до сих пор? На Украине что, нет настоящих украинцев?.." – спросил журналистов с Украины президент России.

Саакашвили отреагировал на слова российского лидера громкими заявлениями о том, что "травля" политика со стороны СБУ – это "прямой заказ Путина и спецоперация ФСБ и СБУ, который исполняют власти Украины".