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Саакашвили – гениальный неудачник

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Михаил Саакашвили сделал невозможное. Он убедил меня в своей гениальности, да еще и удивил в придачу, хотя мне казалось, что уж кто-кто, а Саакашвили удивить уже не может. Вот смотрите: есть гениальные ученые, композиторы и инженеры… Но ведь должны же быть на свете и гениальные лузеры, которым удается делать такие монументальные глупости, что смотришь и диву даешься – как? Вот как такое возможно?
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Саакашвили –  просто гениальный лузер, потому что так портить себе жизнь и создавать все условия для поражения там, где уже вполне вырисовывалась победа, может только он. Это безусловно талант, и тут не поспоришь. Тут, разве что, можно вслед за Владимиром Путиным, поинтересоваться у наших соседей по глобусу: как, почему и зачем они терпят его художества? Неужели лузера с украинским паспортом и происхождением не смогли найти?

Если посмотреть на положение заслуженного грузинского галстукоеда до того, как его сторонники пошли на штурм Октябрьского дворца, то можно было сказать, что у него все было очень и очень неплохо, а при определенных обстоятельствах все могло стать даже хорошо.

Судите сами – Порошенко не смог посадить Саакашвили или провести его экстрадицию в Грузию, где его бы точно посадили. Уже хорошо. Помимо этого, Порошенко не удалось лишить Саакашвили возможности организовывать массовые акции протеста – отлично. Некоторые СМИ с симпатией начали писать об участниках акций протеста и о том, что коррумпированный президент Украины Порошенко, предавший идеалы Майдана, обижает гражданское общество, не хочет бороться с коррупцией и вообще уже начали намекать на то, что Порошенко может стать козлом отпущения за все провалы Украины после Майдана. Для Саакашвили это вообще манна небесная.

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny

Что нужно было делать в этих условиях? Нужно было дальше заниматься уличными акциями, напирать на то, что единственный борец с коррупцией и Порошенко – это он, работать с западными СМИ и дипломатами, без устали объяснять всем в Вашингтоне и Берлине, что Порошенко – слабак и лузер, которого уже давно пора сбросить с корабля, а вот он сам уже отучился есть галстуки и может адекватно выполнить любое задание западных кураторов украинского проекта. Но нет. Правильно говорят американцы, что старую собаку невозможно научить новым трюкам, и в результате прямо в центре Киева, во время джазового концерта, произошел штурм Октябрьского дворца. Штурм, который дает нынешнему президенту Украины уникальный шанс сохранить власть.

Штурм провалился и это удивительно. Обычно в Киеве, если толпа желает организовать новый Майдан и идет на штурм какого-то здания, то это заканчивается успехом. Но тут Саакашвили и его координаторы силовых акций допустили просто идиотскую ошибку. Они мало того что брали штурмом здание во время проведения концерта, так еще и выбрали концерт, на котором, по слухам, находились иностранные граждане и даже дипломаты. Неудивительно, что при таком раскладе украинская нацгвардия защищала концертный зал как президентский дворец, а несколько десятков раненных силовиков указывают на то, что бой был по-настоящему серьезным.

Самое главное – никто и ничто не мешало сторонникам Саакашвили штурмовать Октябрьский дворец до или после концерта, но они выбрали самый плохой вариант из возможных. Я не удивлюсь если после этой истории Саакашвили начнет искать среди своих же соратников агентов Порошенко или агентов ФСБ, так как только они могли подложить ему такую монументальную свинью. За один день бывший грузинский президент перешел из статуса главного борца с коррупцией к роли человека, оправдывающегося за действия своих же боевиков перед разъяренным посольством США, которое вдруг пришло к выводу, что мирный протест не дает никакого права захватывать здания и избивать сотрудников силовых органов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Hristo Rusev

В официальном Твиттере посольство США в Киеве появилось вот такое сообщение: "Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения общественных зданий – это злоупотребление правом на мирный протест". Соответственно, до того, как это сделали американские дипломаты, с критикой действий Саакашвили выступили послы Канады и Великобритании Роман Ващук и Джудик Гоф.

Порошенко можно начинать праздновать "перемогу", потому что после такого инцидента шансы на успешный мишико-майдан упали не то что бы совсем до нуля, но очень сильно. Дело в том, что у Саакашвили и так есть заслуженная репутация фрика и психа, которому нельзя доверять, а после попытки несанкционированного штурма концертного зала, которую осудили все ключевые представители западного дипкорпуса, ему будет очень сложно доказывать кому-то в Вашингтоне и Брюсселе что он лучше, чем Порошенко. Запад, конечно, не очень любит политических импотентов вроде Порошенко, но такие психи как Саакашвили нравятся ему еще меньше, ведь их вообще невозможно нормально контролировать, и они могут своей непредсказуемой дуростью сломать даже самый умный американский или европейский план.

Однако все-таки главным победителем можно считать Юлию Тимошенко. Ее основной оппонент сам себя высек и дискредитировал. На фоне политического импотента и слабака Порошенко, а также на фоне психа и откровенного дурака Саакашвили, "газовая принцесса" смотрится как эталон здравого смысла, самоконтроля и опыта, ну насколько украинский политик вообще может обладать этими качествами. Нельзя исключать, что Тимошенко рассчитывает в будущем продать Западу свои услуги и опыт успешного переговорщика с Путиным и стать президентом Украины. Это возможно, но даже если она и станет главой государства, то будет президентом "огрызка от Украины". Саакашвили, Порошенко и Тимошенко в любом случае дерутся сейчас за государство, которое расползается по швам и тает буквально на глазах. Победителю не достанется ничего, кроме долгов и ржавой газовой трубы, и это будет справедливо.

18 декабря 2017, 14:08

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