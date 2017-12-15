Телефонных террористов будут сажать на 10 лет
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав
Володин, главы комитетов по госстроительству и по безопасности Павел
Крашенинников и Василий Пискарев. Одобренные депутатами поправки предполагают,
что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях,
будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Речь идет о "минировании" объектов социальной инфраструктуры, повлекшем причинение крупного ущерба. К таким объектам относятся организации здравоохранения и образования, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, транспортные объекты, структуры финансово-кредитной сферы и ряд других.
В случае, если преступление будет направлено на дестабилизацию деятельности органов власти, то максимальное наказание может составить уже до восьми лет лишения свободы. Если же сообщение телефонного террориста приведет к гибели человека или будет иметь иные тяжкие последствия, то за это ему будет грозить уже 10-летний срок за решеткой.
"Мы считаем, что это достойный инструмент для правоохранителей с тем, чтобы они с этим злом боролись, – отметил Павел Крашенинников. – Очевидно, что это не даст полностью все искоренить, но вместе с другими мерами, вместе с недавно принятым законом о блокировке номеров, с которых поступают сообщения о ложных актах терроризма, вместе с другими мерами, оперативного, в том числе, характера, мне кажется, мы сможем минимизировать тот вред, который наносится людям".
По словам парламентария, действующие нормы Уголовного кодекса оказались неэффективны. В настоящее время за подобные деяния предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Одобренный депутатами законопроект направлен на пресечение телефонного терроризма, принявшего в последнее время огромные масштабы.
Напомним, волна ложных минирований началась в России 11 сентября. За два месяца в почти 200 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, причем около 250 тысяч – только в столице. Во всех случая сообщения о готовящихся терактах не подтвердились.
По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области, отмечает РИА Новости. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
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