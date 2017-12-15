Телефонных террористов будут сажать на 10 лет

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Документ предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Поводом для ужесточения ответственности за ложное минирование послужила осенняя волна "терроризма", прокатившаяся по всей России.



Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы комитетов по госстроительству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев. Одобренные депутатами поправки предполагают, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.



Речь идет о "минировании" объектов социальной инфраструктуры, повлекшем причинение крупного ущерба. К таким объектам относятся организации здравоохранения и образования, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, транспортные объекты, структуры финансово-кредитной сферы и ряд других.

В случае, если преступление будет направлено на дестабилизацию деятельности органов власти, то максимальное наказание может составить уже до восьми лет лишения свободы. Если же сообщение телефонного террориста приведет к гибели человека или будет иметь иные тяжкие последствия, то за это ему будет грозить уже 10-летний срок за решеткой.

"Мы считаем, что это достойный инструмент для правоохранителей с тем, чтобы они с этим злом боролись, – отметил Павел Крашенинников. – Очевидно, что это не даст полностью все искоренить, но вместе с другими мерами, вместе с недавно принятым законом о блокировке номеров, с которых поступают сообщения о ложных актах терроризма, вместе с другими мерами, оперативного, в том числе, характера, мне кажется, мы сможем минимизировать тот вред, который наносится людям".

По словам парламентария, действующие нормы Уголовного кодекса оказались неэффективны. В настоящее время за подобные деяния предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Одобренный депутатами законопроект направлен на пресечение телефонного терроризма, принявшего в последнее время огромные масштабы.





Напомним, волна ложных минирований началась в России 11 сентября. За два месяца в почти 200 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, причем около 250 тысяч – только в столице. Во всех случая сообщения о готовящихся терактах не подтвердились.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области, отмечает РИА Новости. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.