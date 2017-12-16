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Володин заявил о необходимости сблизить законодательства России и Белоруссии

Россия и Белоруссия должны отработать вопросы сближения своих законодательств для того, чтобы в отношении граждан двух стран действовали равные нормы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.
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В Брянске, который находится в соседней с Белоруссией области, проходит 53-я сессия Парламентского собрания Союзного государства. В рамках сессии впервые проводятся парламентские слушания на тему "Сближение законодательства Белоруссии и РФ по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства", сообщает ТАСС.

"Необходимо в рамках законодательного сближения отрабатывать вопросы прав наших граждан, необходима гармонизация законодательства, потому что у нас с вами в отношении граждан, допустим, Российской Федерации действуют одни нормы, а в республике Беларусь другие, а также наоборот", – сказал Володин.

"Нам важно почувствовать, понять эти проблемы и затем отработать эти вопросы на законодательном уровне вместе с исполнительной структурой Союзного государства", – подчеркнул спикер.

16 декабря 2017, 14:43

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