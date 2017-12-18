У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Телеведущей Ксении Собчак, заявившей о желании баллотироваться на выборах главы государства в следующем году, будет крайне сложно собрать необходимые для выдвижения подписи. О шансах светской львицы рассказал политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.



"Сбор подписей является серьезной проблемой для всех кандидатов, кроме Владимира Путина", – заявил эксперт в эфире НСН. По его словам, для остальных желающих побороться за высший государственный пост собрать даже 100 тысяч подписей – это "уже серьезно".

При этом отведенное на их сбор время частично приходится на новогодние праздники, заметил Минченко. Стоит отметить, что для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей.

По мнению политолога, у Собчак возникнут "технические сложности". Он сравнил телеведущую с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который также объявил о своем желании побороться за президентское кресло. "У Титова есть хотя бы сетка “Партии Роста” и бизнес-омбудсменов по стране, плюс люди аффилированные с “Деловой Россией”, а что есть у Собчак в регионах – большой вопрос", – полагает эксперт.

Напомним, светская львица Ксения Собчак объявила о своем участии в президентской гонке в конце октября. С того момента она уже успела отметиться рядом громких заявлений, вызвавших крайне негативную реакцию подавляющей части общества. Помимо прочего, телеведущая заявила, что Крым принадлежит Украине, а Россия сама виновата в западных санкциях.

Однако позиционируя себя как кандидата "против всех", как олицетворение "объективного и справедливого" взгляда на сложившуюся политическую и социально-экономическую реальность, светская львица продемонстрировала, что в жизни простых людей разбирается не очень. Во время недавнего эфира на Первом канале телеведущую спросили, знает ли она о стоимости поездке на метро.





Собчак немедленно отреагировала: "А у вас другие вопросы есть? Меня в прошлый раз спрашивали про хлеб. Я сказала, что он стоит 40 рублей. Вы считаете, что этим определяется, радеет человек за народ или нет?". Зато сумму своего ежегодного дохода "народный" кандидат назвать не постеснялась. Он составляет около двух миллионов долларов.

Президентская гонка стартовала в России в понедеельник, 18 декабря, с момента опубликования соответствующего постановления Совета Федерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком.

О намерении баллотироваться на высший пост в государстве на сегодняшний день заявили 23 человека. Среди них депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 6 декабря о своем участии в выборах заявил и действующий президент Владимир Путин.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

