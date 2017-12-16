Собчак довела до истерики песней про грудь и ягодицы
Дебютная работа Собчак удивила многих. Но не столько манерой исполнения, сколько словами песни.
"Я не качаю задницу и грудь моя первого размера" – спела 36-летняя Собчак. Припев данной композиции еще больше обескураживает: "Борются жопа с бровями за пьедестал в Инстаграме". Автором бесспорного хита стал продюсер "Новой фабрики" Виктор Дробыш.
Видео премьеры Ксении Собчак опубликовано на станице портала Super в Instagram. Пользователи соцсети бурно обсуждают ролик.
Мнение общественности разделилось. Одни сочли поведение телеведущей недостойным, особенно учитываемо ее президентские амбиции. "Посмешище! И она еще в президенты собралась", – гневно высказался один из будущих избирателей.
Другим вокал Ксюши пришелся по душе. "Ну, хоть поет она лучше, чем Бузова", "А поет то харизматично. Мне понравилось", – заявили поклонники Собчак. У третих же от увиденного случилась истерика. "Божечки мой", "Аааааа", "Просто истерика", "До слез", – написали восторженные комментаторы.
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