Собчак довела до истерики песней про грудь и ягодицы

Ксения Собчак запела. Премьера состоялась в ходе гала-концерта проекта "Новая фабрика звезд".

Дебютная работа Собчак удивила многих. Но не столько манерой исполнения, сколько словами песни.

"Я не качаю задницу и грудь моя первого размера" – спела 36-летняя Собчак. Припев данной композиции еще больше обескураживает: "Борются жопа с бровями за пьедестал в Инстаграме". Автором бесспорного хита стал продюсер "Новой фабрики" Виктор Дробыш.

Видео премьеры Ксении Собчак опубликовано на станице портала Super в Instagram. Пользователи соцсети бурно обсуждают ролик.

Мнение общественности разделилось. Одни сочли поведение телеведущей недостойным, особенно учитываемо ее президентские амбиции. "Посмешище! И она еще в президенты собралась", – гневно высказался один из будущих избирателей.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 16 2017 в 12:46 PST

Другим вокал Ксюши пришелся по душе. "Ну, хоть поет она лучше, чем Бузова", "А поет то харизматично. Мне понравилось", – заявили поклонники Собчак. У третих же от увиденного случилась истерика. "Божечки мой", "Аааааа", "Просто истерика", "До слез", – написали восторженные комментаторы.