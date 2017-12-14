Собчак раскрыла секрет обольщения Путина
Микрофон для того, чтобы задать вопрос теледиве и кандидату в президенты передали по личному настоянию Владимира Путина. После пресс-конференции Собчак рассказала журналистам – почему глава государства обратил на нее внимание.
"Может быть, потому что я в красном платье, может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в десять утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок "Против всех" на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо", – предположила бывшая ведущая "Дома-2" в интервью РИА Новости.
Собчак задала Путину, как ей, вероятно, казалось, неудобный вопрос о политической конкуренции и Алексее Навальном. Президент в ответ раскритиковал ее лозунг "Против всех" и сравнил оппозиционера с Михаилом Саакашвили.
"Проблема в том, что сегодня оппозиционных кандидатов не пускают на выборы или создают проблемы", – сказала светская львица. По ее словам, сложно найти помещение для выступления, поставить агитационную продукцию. "Почему так происходит?" – спросила Собчак Путина.
"запасной аэродром" для проигравшей выборы #собчак уже подготовлен pic.twitter.com/v6T8Oz8EJt— Елена (@Krasnova1789) 4 декабря 2017 г.
Глава государства подчеркнул, что оппозиция должна выйти к людям с ясной программой, которая подразумевает позитивную деятельность. "Вы идете против всех – это что, позитивная программа?" – обратился он к Ксении Собчак.
Говоря об Алексее Навальном (Собчак беспокоилась, что его не допускают к участию в выборах), Владимир Путин сравнил оппозиционера с Михаилом Саакашвили и заявил, что большинство граждан не хочет повторения событий на Украине.
Между тем телеведущая пришла на пресс-конференцию президента в невероятно дорогом наряде. Пользователи соцсетей утверждают, что красное платье от модельера Ульяны Сергеенко стоит 295 тысяч рублей.
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