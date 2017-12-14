Путин поставил Собчак на место

Оппозиция должна выйти к людям с ясной и позитивной программой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, что оппозиционных кандидатов якобы не пускают на выборы.



"Проблема в том, что сегодня оппозиционных кандидатов не пускают на выборы или создают проблемы", – сказала светская львица, которая в октябре заявила о своем желании баллотироваться на выборах главы государства. По ее словам, сложно найти помещение для выступления, поставить агитационную продукцию. "Почему так происходит?" – спросила Собчак Путина.

Глава государства подчеркнул, что оппозиция должна выйти к людям с ясной программой, которая подразумевает позитивную деятельность. "Вы идете против всех – это что, позитивная программа?" – обратился он к "кандидату в кандидаты".

Глава государства привел в пример соседнюю Украину, передает НСН. "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили, вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому, чтобы были попытки госпереворотов? Мы все это уже проходили", – сказал президент. По его словам, абсолютное большинство граждан России не желают повторения украинских событий в России.



"Конкуренция должна быть, и она будет", – добавил президент. Вопрос в радикализме, пояснил он.

"Мы не хотим второго издания Украины", – обратился Путин к Собчак.

Власть никого не боялась и никого не боится, сказал президент. "Она не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды, смотря, как олигархи ловят золотую рыбку", – подчеркнул он.

Путин: Власть не должна быть похожа на мужика, выковыривающего капусту из бороды, глядя как государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи вылавливают золотую рыбку, как это на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания Украины у себя? Не хотим и не допустим pic.twitter.com/FngG9VyPjo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2017 г.

На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.



