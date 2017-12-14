Владимир Путин проводит пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин 14 декабря проводит пресс-конференцию с представителями российских и зарубежных СМИ. Российский лидер готов отвечать на вопросы журналистов о внутренней и внешней политике.



О значении пресс-конференции ранее рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. За ходом общения президента России с журналистами вы можете проследить на Dni.Ru.