Владимир Путин проводит пресс-конференцию

О значении пресс-конференции ранее рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом, и сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. За ходом общения президента России с журналистами вы можете проследить на Dni.Ru.
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