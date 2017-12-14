Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Прошедшая в четверг пресс-конференция Владимира Путина активно освещалась не только в отечественных СМИ, но и на Западе. Dni.Ru сделали обзор зарубежной прессы. 
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Журналистам американского телеканала CNN не терпелось узнать мнение президента России о Дональде Трампе. Как рассказал ведущему новостей корреспондент Фил Блэк, который находился на пресс-конференции президента, Владимир Путин отзывается о своем заокеанском коллеге достаточно тепло.

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"Его попросили дать оценку первому году Дональда Трампа на посту президента. Путин ответил, что не ему давать такую оценку, однако сказал, что у Трампа были серьезные достижения. Он, в частности, говорил о состоянии финансовых рынков. Тот факт, что они выросли, говорит о доверии к американской экономике, доверии к решениям, которые принимает Дональд Трамп", – рассказал корреспондент.

Кадр youtube.com

Также журналист затронул животрепещущую для США тему - контакты администрации Трампа с российскими официальными лицами. По словам Фила Блэка, Путин во время пресс-конференции настаивал, что в подобных связях нет ничего предосудительного. "Он также выразил надежду на то, что Трамп все еще в состоянии выполнить приоритетные задачи, о которых он говорил во время своей предвыборной кампании", – приводит ИноТВ слова американского журналиста.

Немецкие коллеги Фила Блэка с телеканала N24 отметили, что пресс-конференция президента проходила оживленно. Тем не менее, корреспондент Кристоф Ваннер, который присутствовал на мероприятии, заявил, что ничего принципиально нового Владимир Путин не сказал. Журналист отметил, что главе России пришлось отвечать на довольно острые вопросы.

Кадр youtube.com

"Однако, что меня приятно удивило, так это то, что проводится оживленная пресс-конференция, на которой с разных сторон постоянно задаются вопросы на щекотливые темы, в первую очередь о коррупции, об инвестиционном климате", – рассказал Кристоф Ваннер. Журналист отдельно отметил, что Владимир Путин собирается идти на выборы президента России самовыдвиженцем.

"Это понятно: Путин сейчас настолько популярен, что он может позволить себе почти все, что угодно, – даже участвовать в этих президентских выборах без партии", – добавил Ваннер.

Немецкий телеканал Das Erste считает, что Владимир Путин использовал традиционную пресс-конференцию как площадку для своей предвыборной кампании. По словам журналистов, мероприятие напоминало "постановку в духе театрального классика, которая не таит никаких сюрпризов, но все-таки занимает публику".

Скриншот daserste.de

Неожиданным для журналистов Das Erste стало заявление Путина о решении пойти на выборы самовыдвиженцем. По словам ведущего, на пресс-конференции глава России в общих чертах наметил свою избирательную программу. "Стабильность, инвестиции, экономический рост, социальная ответственность – Путин умело использовал пресс-конференцию как предвыборный форум, транслируемый по всей стране", – рассказали в эфире телеканала. 

Автор: Михаил Войцеховский14 декабря 2017, 21:48

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