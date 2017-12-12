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Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Скандалист Михаил Саакашвили снова на свободе, в киевских застенках он провел всего два дня. Почему власти решили отпустить бунтовщика и для чего нужно было его задерживать – эти вопросы будоражат умы политологов и простых граждан.
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После того, как экс-президент Грузии в начале сентября с боем прорвался через польско-украинскую границу, следователи возбудили против него целых три уголовных дела. Но при этом почему-то силовики не спешили его задерживать.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

После этого Саакашвили успел поездить по городам и весям Незалежной и поагитировать население за свою новую партию "Рух новых сил". Завершил свое турне Мишико в Киеве, где пытался организовать новый Майдан и даже разбил палаточный городок у стен Верховной рады.

В дополнении ко всем обвинениям силовики обвинили экс-президента Грузии в сотрудничестве с преступной организацией и в подготовке свержения государственной власти. Но с задержанием Саакашвили власти тянули до последнего.

И вот "час икс" настал: во вторник, 5 декабря оппозиционера задержал спецназ, однако через два часа его отбили у правоохранителей сторонники мятежного политика, после чего вместе с ним отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко. За несколько часов до этого Саакашвили пришлось снимать с крыши восьмиэтажного дома, на которую он забрался, пока в его квартире шел обыск.

Вечером 8 декабря со второй попытки киевским полицейским удалось взять Саакашвили и на этот раз довезти до СИЗО. Здесь он и отдохнул два дня, после чего суд отказался отправить политика под домашний арест по требованию прокурора и освободил в зале суда.

Как предполагает украинское издание "Вести", команда освободить Михо поступила из администрации президента. Якобы Петр Порошенко из двух плохих вариантов выбрал лучший. На одной чаше весов были усиливающийся протест и обструкция со стороны Запада, на другой – падение авторитета главы государства во всей вертикали власти. И то, и другое означает скорое расставание с президентским креслом, но при втором варианте хотя бы есть шанс укрыться за границей.

Автор: Александр Комаров12 декабря 2017, 17:51

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